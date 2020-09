Van de Beek: ‘Door hen keek ik vroeger veel naar Manchester United’

Zoals het er nu naar uitziet, kan Donny van de Beek komende zaterdag zijn eerste wedstrijd op Old Trafford afwerken. Manchester United opent het Premier League-seizoen dan met een thuiswedstrijd tegen Crystal Palace. In gesprek met Inside United vertelt de van Ajax overgekomen middenvelder dat hij Manchester United als kind al met speciale aandacht volgde.

“Ik keek vroeger veel naar Manchester United, omdat hier veel Nederlandse spelers hebben gespeeld. Het was leuk om als kind naar Manchester United te kijken en de Nederlandse spelers daar te zien spelen. Daley Blind, Edwin (van der Sar, red.), Robin van Persie”, zo somt Van de Beek op. “Ze hebben veel titels gewonnen en Manchester United speelde altijd goed voetbal, wat altijd leuk is om naar te kijken.”

Van de Beek maakte afgelopen zaterdag zijn officieuze debuut voor Manchester United, in de geheime oefenwedstrijd tegen Aston Villa. Op Villa Park werd er door the Red Devils met 1-0 verloren, dankzij een treffer van Ollie Watkins. In het oefenduel vormde de 23-jarige Van de Beek een middenveld met Scott McTominay en Marcus Rashford, maar het lijkt niet aannemelijk dat manager Ole Gunnar Solskjaer tegen Crystal Palace voor hetzelfde middenrif zal kiezen.

“Het is altijd goed om met dit soort spelers te spelen, je kan van iedereen leren. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten, daar kan je alleen maar dingen van oppikken”, vertelt Van de Beek over de samenwerking met zijn nieuwe ploeggenoten. “Ik ben heel blij dat ik met deze jongens kan samenspelen. Dit is wat ik graag wil en ik hoop dat we samen een mooie toekomst kunnen creëren voor deze club. Er zitten veel jonge spelers in deze selectie, jongens van mijn leeftijd. Ik denk dat dit een mooie kans voor mij is om dit team te helpen.”