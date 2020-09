Blessure Robben lijkt mee te vallen: ‘Er zit geen scheur in de spier’

De spierblessure van Arjen Robben, opgelopen in de thuiswedstrijd van FC Groningen tegen PSV (1-3) van zondag, blijkt mee te vallen. De vleugelaanvaller maakt dit woensdag wereldkundig in een interview op het YouTube-kanaal van zijn werkgever. "Er zit geen scheur in de spier, dus dat is hoopvol", aldus de optimistisch gestemde Robben.

Robben viel zondag tegen PSV al na 29 minuten geblesseerd uit. Er werd in eerste instantie gedacht aan een kwetsuur aan de hamstrings, maar het bleek uiteindelijk om een liesblessure te gaan. De 36-jarige buitenspeler liet maandag al aan de Volkskrant weten dat definitief stoppen met voetballen wat hem betreft geen optie is. Robben kijkt drie dagen na het bezoek van PSV terug op het onfortuinlijke moment. "Ik wilde wegdraaien, in een soort countermomentje. Na drie of vier passen schoot het in de lies. Ik brak hem (de counter, red.) toen ook gelijk af. Daarna kreeg ik de bal weer teruggekopt, maar het kwaad was al geschied."

De uitgevallen Robben kan nog niet zeggen wanneer hij terugkeert op het trainingsveld van FC Groningen. "Ik wil het niet teveel over prognoses hebben, we zullen wel eventjes kijken hoe het zich ontwikkelt. Ik ben blij dat de schade meevalt. Ik had erger gevreesd of verwacht, maar gelukkig is er niks kapot in de spier. Er zit geen scheur." Desondanks was de teleurstelling groot bij Robben. "Ik kijk met gemengde gevoelens terug. Natuurlijk is het drie keer... Nou, ik mag niet vloeken. Je weet wat ik wil gaan zeggen. Aan de andere kant begon het heel mooi. Alleen het eindigde in het slechtst denkbare scenario, daar kunnen we vrij duidelijk over zijn."

Robben blijft ondanks de mislukte rentree positief gestemd over zijn beslissing om bij FC Groningen terug te keren als profvoetballer. "Je kan er cynisch of negatief over doen, maar ik bekijk het ook best positief", aldus de strijdbare routinier van FC Groningen. "Ik heb goede stappen gezet en vanaf het begin gezegd dat het een proces met hobbels op de weg is. Dat deze hobbel zo vroeg al komt, dan komt niet lekker uit. Het is een beetje lullig en pijnlijk. Maar we wisten dat die zou komen. Ik heb ook geen spijt, want we hebben een plan gemaakt en alles heel goed en duidelijk opgebouwd. Ik sta er achter hoe we alles aangepakt hebben, ik ben wat dat betreft vrij relaxed", zo besluit Robben zijn relaas.