Neymar nu zelf beticht van schokkende uitspraak tijdens ‘Le Classique'

Het tumultueus verlopen duel van zondag tussen Paris Saint-Germain en Olympique Marseille (0-1) blijft de gemoederen flink bezighouden. Neymar beschuldigde directe bewaker Álvaro González van racisme, maar volgens het Spaanse televisienetwerk Gol is de aanvaller van PSG zelf ook in de fout gegaan. Neymar zou 'puto maricon' hebben geroepen naar González, wat zoiets betekent als 'vuile flikker'.

Gol heeft de beelden van de aanvaring tussen Neymar en González uitvoerig bekeken, inclusief Spaanse vertaling. Men komt vervolgens tot de conclusie dat de sterspeler van PSG een homofobe opmerking maakt, al is het door de stem van de Spaanse commentator lastig om een definitieve conclusie te trekken. González zou tijdens een woordenwisseling met Neymar 'houd je mond, vieze aap' hebben geroepen en de verdediger van Olympique Marseille zou daarnaast zijn betrokken bij een incident met Ángel Di María. De middenvelder van PSG zou hebben gespuugd naar de Marseille-stopper, maar het voorval bleef desondanks onbestraft.

Donc en décorticant les images qui innocentent pour le moment Álvaro González on s'aperçoit que Neymar aurait dit “Puto maricon“. Propos à caractère homophobe. Alors #NeymarHomophobe ?pic.twitter.com/xscIvyI1kS — ???????????????? ?????????????? (@Vincent1393bis) September 16, 2020

Neymar moest zondag met een directe rode kaart vertrekken nadat hij González een tik tegen het achterhoofd had gegeven. Tijdens de gang richting de kleedkamer gaf de PSG-aanvaller de bank van Olympique Marseille en de vierde official de volle laag. De woedende Neymar liet korte tijd later via Twitter weten dat González hem uitschold voor ‘mono hijo de puta’, wat zoiets betekent als ‘aap klootzak’. “Het is makkelijk voor de VAR om mijn agressie te zien. Maar ik zou ook wel eens willen zien dat ze die racist pakken die mij uitscheldt voor ‘MONO HIJO DE PUTA’ (monkey motherf*cker). Dat wil ik zien! Ik deel een tik uit en wordt weggestuurd. Maar wat wordt er met hem gedaan?”, vroeg de verbijsterde Neymar zich hardop af.

De weggestuurde Neymar liet tevens weten dat hij er spijt van had dat hij González niet veel harder had geslagen na het racisme-incident. De tuchtcommissie van de Franse voetbalbond buigt zich woensdagavond over de volledig ontspoorde wedstrijd van zondagavond in Parijs. In totaal werden er twaalf gele en vijf rode kaarten uitgedeeld door scheidsrechter Jérôme Brisard. In de blessuretijd brak een massale vechtpartij uit, waardoor de Franse arbiter naast Neymar, die González dus een tik gaf, nog eens vier spelers voortijdig van het veld stuurde.

