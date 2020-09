Crysencio Summerville verlaat Feyenoord voor Premier League-avontuur

Crysencio Summerville vervolgt zijn loopbaan bij Leeds United, zo maakt de Engelse club via de officiële kanalen bekend. De achttienjarige vleugelaanvaller zet bij de Premier League-promovendus zijn handtekening onder een driejarig contract en sluit voorlopig aan bij de Onder-23 van the Whites. De hoogte van de transfersom die Leeds United naar Feyenoord overmaakt wordt niet bekendgemaakt, maar eerder werd gemeld dat de Rotterdammers anderhalf miljoen euro wensten te ontvangen.

Het contract van Summerville bij Feyenoord liep nog tot medio 2021 en de Rotterdammers wilden deze verbintenis graag openbreken en verlengen. “De speler gaf echter aan niet op het aanbod in te willen gaan, waardoor een vertrek voor beide partijen de oplossing is”, meldt Feyenoord via de officiële kanalen. Er was veel belangstelling voor Summerville, van onder meer Wolverhampton Wanderers, Anderlecht, Rangers FC en Red Bull Salzburg. Voetbal International meldde dat er tevens vanuit de Eredivisie interesse was voor de aanvaller.

Zijn keuze is nu dus echter gevallen op Leeds United, dat vorig seizoen als kampioen van de Championship promoveerde naar de Premier League. Summerville zal bij the Whites echter nog niet aansluiten bij het eerste elftal, want in het comminique valt te lezen dat het voorlopig de bedoeling is dat hij in de Onder-23 zal gaan spelen. Bij het hoogste jeugdelftal van Leeds United treft Summerville een landgenoot, daar ook de van Ajax overgekomen doelman Dani van den Heuvel in de Onder-23 zal uitkomen.

Summerville doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en speelde uiteindelijk geen enkele officiële wedstrijd in de hoofdmacht van de Rotterdammers. De afgelopen seizoenen werd de jeugdinternational tweemaal verhuurd: aan FC Dordrecht en aan ADO Den Haag. In de voorbije jaargang kwam hij namens laatstgenoemde club tot 22 officiële optredens, waarin hij 2 doelpunten en 3 assists verzorgde. Summerville zag het niet zitten om komend seizoen een bijrol te vervullen in Rotterdam, waardoor er geen akkoord werd bereikt over een nieuw contract. Een rol bij het nieuwe Onder-21 elftal van Rini Coolen zag hij al helemaal niet zitten, waardoor een vertrek voor alle partijen de beste oplossing is.