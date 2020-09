‘Real Madrid ziet Gareth Bale onder gedroomde voorwaarden vertrekken’

Het begint er steeds meer op te lijken dat Gareth Bale Real Madrid gaat verruilen voor Tottenham Hotspur. Zaakwaarnemer Jonathan Barnett liet al optekenen dat een akkoord dichtbij is, terwijl Marca woensdagmiddag meldt dat the Spurs bereid zijn om het torenhoge salaris van de 31-jarige aanvaller over te nemen. José Mourinho, manager van Tottenham, houdt zich gevraagd naar de eventuele komst van Bale echter nog op de vlakte.

Lang leek het erop dat Real Madrid er niet in zou slagen om Bale te lozen. Trainer Zinédine Zidane liet de Welshe aanvaller in de laatste wedstrijden van het vorige seizoen tegen Leganés en Manchester City (in de Champions League) zelfs helemaal buiten zijn wedstrijdselectie, terwijl hij in de laatste dertien competitieduels sowieso slechts twee keer in actie kwam. Het hoge salaris van Bale vormde een obstakel voor een vertrek, terwijl hij het zelf wel prima vond om zijn tot medio 2022 lopende contract uit te dienen zonder de komende twee jaar aan spelen toe te komen.

In een eerder stadium werd gemeld dat Real Madrid zelfs bereid was om de helft van het salaris van Bale te blijven betalen om een vertrek mogelijk te maken. Marca meldt nu echter dat Tottenham bereid is om het volledige salaris van de aanvaller over te nemen. De Welshman strijkt bij Real Madrid een netto jaarsalaris van vijftien miljoen euro op. In de naderende huurovereenkomst is volgens de Spaanse krant echter wel bepaald dat de Koninklijke de afgesproken bonussen van Bale voor zijn rekening blijft nemen. The Times maakt ook al melding van een akkoord, maar volgens transferexpert Fabrizio Romano, werkzaam voor the Guardian en Sky Italia, wordt er momenteel nog onderhandeld over de verdeling van het salaris van Bale.

Romano stelt daarentegen wel dat Mourinho momenteel ‘pusht’ om de aanvaller, die in 2013 door Tottenham voor 101 miljoen euro werd verkocht aan Real Madrid, terug te halen naar Noord-Londen. “Ik probeerde Bale al naar Real Madrid te halen, wat destijds nog niet mogelijk was. Hij kwam naar Real Madrid nadat ik de club al had verlaten. Dat is geen geheim, zelfs Gareth weet dat”, zegt Mourinho op de persconferentie in aanloop naar het duel met Lokomotiv Plovdiv in de voorronde van de Europa League. De oefenmeester werkte tussen 2010 en 2013 voor Real Madrid en wilde volgens zijn eigen lezing Bale al in 2012 naar Spanje halen. “Maar ik ga verder niet over hem praten, omdat hij speler van Real Madrid is.”