Erotiekfirma inzet van felle strijd tussen FC Emmen en de KNVB

Er is grote irritatie bij de leiding van FC Emmen richting de KNVB, zo meldt Voetbal International woensdag. De club wil EasyToys, een bedrijf dat seksartikelen verkoopt, als nieuwe hoofdsponsor aantrekken, zo kwam vorige week al naar buiten. De deal zou FC Emmen een half miljoen euro per jaar opleveren, maar voorlopig is er geen medewerking van de KNVB voor deze plannen.

De KNVB is niet enthousiast over het voornemen van FC Emmen om in zee te gaan met de firma uit Veendam. Men zette zelfs een streep door de officiële presentatie van EasyToys als nieuwe hoofdsponsor, omdat de producent van seksspeeltjes niet voldoet aan de richtlijnen die de KNVB hanteert wat betreft sponsoring. De Nederlandse voetbalbond wil verder geen reactie geven op het hele gebeuren. De zaak wordt overigens wél bekeken door een speciale commissie, zo meldt Voetbal International op basis van enkele bronnen.

Artikel 3 uit het sponsorreglement van de KNVB lijkt cruciaal te zijn omtrent de besluitvorming. 'De uit hoofde van sponsoring door de club te leveren of te ontvangen tegenprestatie mag niet in strijd zijn met enige wet, de openbare orde of de goede zeden of met de Nederlandse Reclame Code, dan wel met de goede smaak of het fatsoen en evenmin met de statuten en reglementen van de KNVB of met besluiten van het bestuur betaald voetbal', zo klinkt het. Het is nog niet bekend wanneer de KNVB met een definitief besluit aanklopt bij FC Emmen.

Bij FC Emmen groeit ondertussen de irritatie, zeker omdat de naam van de beoogde nieuwe sponsor al een week op straat ligt. Vanwege het ingrijpen van de KNVB speelde het elftal van trainer Dick Lukkien afgelopen zondag met blanco shirts tegen VVV-Venlo (3-5), wat intern ook voor onvrede zorgde. Daarnaast vreest men voor de gevolgen op financieel gebied in deze toch al lastige coronatijden. Het bestuur van FC Emmen wil verder niet inhoudelijk reageren, omdat de clubleiding vreest dat EasyToys zich vanwege alle ophef helemaal terugtrekt als sponsor.

Opmerkelijk is het feit dat EDC, het moederbedrijf van EasyToys, al voor een langere periode is verbonden aan FC Groningen. Bestuursleden van de Trots van het Noorden waren nog niet zolang geleden op werkbezoek bij het bedrijf. Voetbal International voegt toe dat na afloop van het bezoek 'een goed gevulde EasyToys goodybag op hen stond te wachten'.