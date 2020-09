‘Bosz wil Havertz-miljoenen aanwenden voor concurrent Sinkgraven’

Bayer Leverkusen beschikt voor de linksbackpositie over Daley Sinkgraven en Wendell, maar desondanks blijft trainer Peter Bosz zoeken naar versterkingen voor de linkerkant van zijn verdediging. Volgens BILD is er nadrukkelijke belangstelling voor Sead Kolasinac, die bij Arsenal niet over een basisplaats beschikt en graag terug zou willen keren in de Bundesliga. De vraagprijs voor de international van Bosnië en Herzegovina zou op tien miljoen euro liggen.

De Duitse krant meldt dat Bosz zijn zinnen heeft gezet op het aantrekken van een 'topverdediger' in de laatste weken van de transferperiode, met Kolasinac als meest belangrijke gegadigde. Bayer Leverkusen incasseerde onlangs bijna honderd miljoen euro met de verkoop van Kai Havertz (Chelsea) en Kevin Volland (AS Monaco) en een deel daarvan zal worden gebruikt voor de komst van Kolasinac. Bosz verwelkomde eerder al Patrik Schick, die voor 26,5 miljoen euro werd overgenomen van AS Roma.

Volgens BILD is Bosz gecharmeerd van de veelzijdigheid van de linksbenige Kolasinac, die naast linksback ook als centrumverdediger kan fungeren. Bayer Leverkusen en Arsenal praten op zeer korte termijn over een transfer van de 27-jarige linksback, die bij the Gunners nog twee seizoenen vastligt. Hij moet in Noord-Londen echter Kieran Tierney voor zich dulden, waardoor een tussentijds vertrek bij de FA Cup-winnaar niet ondenkbaar is.

Kolasinac strijkt bij Arsenal naar verluidt jaarlijks negen miljoen euro op. Bayer Leverkusen wil voldoen aan de hoge salariseisen van de linksback door een meerjarig contract en verschillende bonussen aan te bieden. Schalke 04 zou Kolasinac ook willen terughalen en AS Roma heeft zelfs al gesproken met de vleugelverdediger. Bij een eventueel vertrek bij Arsenal wil hij sowieso terugkeren in de Bundesliga, zo besluit BILD.