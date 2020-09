‘Barcelona wil zakendoen met Ajax middels huurdeal met optie tot koop’

Het is de bedoeling dat Nélson Semedo Barcelona deze transferwindow nog gaat verlaten. Volgens Mundo Deportivo hebben de Catalanen met Sergiño Dest en Héctor Bellerín twee kandidaten in beeld om zijn plek op de rechtsbackpositie over te nemen. De vleugelverdediger van Ajax zou bovenaan het verlanglijstje van Barcelona staan, al zal er door de vraagprijs van Ajax én de aanstaande bestuursverkiezingen in Catalonië een ingewikkelde constructie tot stand moeten worden gebracht.

De eventuele jacht van Barcelona op Dest hangt nauw samen met het vertrek van Semedo. De 26-jarige vleugelverdediger wordt de afgelopen tijd meer dan eens gelinkt aan een vertrek uit Spanje. Barcelona zou Jorge Mendes ingeschakeld hebben om Semedo te slijten aan een Premier League-club. Hij werd door Barcelona in 2017 voor 36 miljoen euro overgenomen van Benfica en heeft voorlopig nog een contract tot medio 2022 in het Camp Nou, waar hij dus nadrukkelijk op de nominatie staat om te vertrekken. Barcelona moet sowieso eerst spelers verkopen, alvorens er inkomende transfers kunnen worden afgerond.

Mundo Deportivo schrijft dat wanneer Semedo naar de Premier League vertrekt, er in ieder geval een hoger bedrag voor de veertienvoudig Portugees international moet worden neergeteld dan de transfersom die Ajax voor Dest verlangt. Er wordt gesteld dat de vraagprijs van de Amsterdammers met 20 tot 25 miljoen euro relatief laag ligt, maar Barcelona wil ongeacht de eventuele verkoop van Semedo inzetten op een huurdeal met optie tot koop. Dit heeft ook te maken met de presidentsverkiezingen, die in maart 2021 plaatsvinden.

Barcelona wil er op die manier voor zorgen dat het nieuwe bestuur volgende zomer een besluit kan nemen over het al dan niet definitief aantrekken van Dest. Er wordt benadrukt dat Koeman bijzonder gecharmeerd is van de vleugelverdediger, die eerder ook nadrukkelijk gelinkt werd aan Juventus en Bayern München. BILD meldde echter eerder dat de Duits topclub niet verder wenste te gaan dan een transfersom van tien miljoen euro, terwijl Ajax minimaal twintig miljoen euro wil ontvangen voor de Amerikaans international.

In februari bracht Bayern een formeel bod van twintig miljoen euro uit, maar daar nam directeur voetbalzaken Marc Overmars geen genoegen mee. Hij zette aanvankelijk in op een transfersom van dertig miljoen euro en de verwachting was dat beide clubs ergens halverwege tot een vergelijk zouden komen. Door de coronacrisis werden de gesprekken stilgezet en Bayern lijkt mede daardoor een lager bedrag voor Dest over te hebben. Zijn contract bij Ajax loopt voorlopig nog door tot medio 2022.