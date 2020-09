Ekkelenkamp kan uitspraak kracht bijzetten met overstap in Eredivisie

Het is niet ondenkbaar dat Jurgen Ekkelenkamp in de laatste fase van de transferperiode alsnog tijdelijk vertrekt bij Ajax. Voetbal International brengt woensdag het nieuws naar buiten dat de twintigjarige middenvelder op het lijstje staat van sc Heerenveen wat betreft een verhuurperiode. De Friezen blijven de komende weken zoeken naar versterkingen voor het middenveld en de aanvalslinie, zo klinkt het.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars liet onlangs weten dat Ekkelenkamp niet mag vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA, omdat men na het vertrek van Donny van de Beek naar Manchester United niet nog een middenvelder wilde laten vertrekken. Ekkelenkamp zelf heeft echter de deur op een kier gezet. "Het is een situatie die Heerenveen nauwlettend volgt", voegt bovengenoemd medium daaraan toe. Ekkelenkamp wordt ook nog steeds gevolgd door FC Twente. "Je houdt altijd hoop, het is nog geen 6 oktober. We zullen moeten afwachten. Normaal gesproken is de kans niet zo groot dat het nog gaat lukken, maar we hebben zijn naam niet doorgestreept", zei trainer Ron Jans vorige week tegen De Telegraaf.

Geen streep door naam van Ekkelenkamp ondanks boodschap Overmars

De kans is nog steeds aanwezig dat Jurgen Ekkelenkamp vertrekt bij Ajax Lees artikel

Ekkelenkamp gaf maandag na het duel van Jong Ajax met Jong PSV (1-2) bij FOX Sports duidelijk te kennen dat hij inzet op speeltijd in de hoofdmacht van Ajax. "Ik hoop zo min mogelijk te spelen bij Jong en veel minuten te maken bij Ajax 1." Om er vervolgens veelzeggend aan toe te voegen: "Een andere club zou ook nog kunnen. Dat ligt eraan wat de trainer van het eerste (Erik ten Hag, red.) en Marc Overmars willen. Op dit moment moet ik gewoon bij Ajax blijven."

Heerenveen kijkt naast Ekkelenkamp ook naar eventuele versterkingen uit het buitenland. Volgens Voetbal International. Met name Jens Petter Hauge is concreet in beeld bij technisch manager Gerry Hamstra. De linksbenige vleugelaanvaller zou in het meest ideale scenario in de winterstop de overstap maken van het Noorse FK Bodö/Glimt naar Heerenveen.

