Crouch neemt het op voor ‘arrogante’ Van Dijk na nieuw verwijt

Liverpool won zaterdag met 4-3 van promovendus Leeds United, ondanks een fout van Virgil van Dijk. De centrale verdediger verspeelde na een halfuur spelen bij zijn eigen strafschopgebied de bal, waarna Patrick Bamford de 2-2 kon maken. Oud-verdediger Jamie Carragher beschuldigde Van Dijk al van arrogantie en ook Gabriel Agbonlahor, oud-spits van Aston Villa, pakt de Oranje-international aan om zijn instelling.

"Iedereen weet dat Virgil van Dijk een geweldige verdediger is", begint Agbonlahor bij talkSPORT. "Hij kan geweldige passes geven en tegelijkertijd durft geen spits het tegen hem op te nemen. Maar ik vond het optreden van Van Dijk tegen Leeds United arrogant. Hoe hij dat doelpunt weggaf... Het leek alsof hij dacht: we spelen tegen Leeds United, het wordt een makkelijke wedstrijd. Ik kan mijn niveau wel wat laten zakken."

Virgil van Dijk scoorde eerst met een prachtige kopbal, maar geeft nu een doelpunt weg! ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 12 september 2020

"Van Dijk is een geweldige verdediger. Hij wordt misschien wel een van de beste verdedigers aller tijden. Maar als mensen hem nu plaatsen in een rijtje met Vincent Kompany en Rio Ferdinand... Ik denk dat mensen zijn vergeten hoe goed deze spelers waren. Ferdinand in zijn hoogtijdagen was geweldig. Hetzelfde geldt voor Kompany en John Terry. Je was een beetje bang voor deze spelers."

"Van Dijk is geweldig, maar hij valt nog niet in deze categorie", besluit Agbonlahor. De woorden van de oud-aanvaller vallen niet bij iedereen in de smaak. Oud-spits Peter Crouch neemt het op Twitter bijvoorbeeld op voor Van Dijk. "Ik denk dat hij één fout heeft gemaakt in twee jaar tijd", aldus de voormalig aanvaller van onder meer Tottenham Hotspur en Liverpool over de stopper.

I think he’s made one mistake in 2 years ?? — Peter Crouch (@petercrouch) September 16, 2020