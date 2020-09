AD: Feyenoord doet weer zaken in het buitenland en strikt verdediger

Feyenoord doet wederom zaken op de internationale transfermarkt. Het Algemeen Dagblad meldt woensdag namelijk dat de Noorse verdediger Sondre Skogen op korte termijn aansluit bij het Onder 21-elftal van de Rotterdamse club. Nog niet zolang geleden haalde Feyenoord Mikael Törset Johnsen, de broer van voormalig Ajacied Dennis Johnsen, op uit Noorwegen.

De pas twintigjarige Skogen is afkomstig van Rosenborg BK, waar zijn contract doorliep tot eind december van dit jaar. De Noorse jeugdinternational zat een paar keer op de bank bij de hoofdmacht, maar speelminuten waren hem nog niet gegeven. Skogen was in het verleden ook aanvoerder van het B-elftal van Rosenborg BK. Volgens bovengenoemde krant gaat de mandekker op huurbasis verder bij Feyenoord. In een later stadium wordt beslist op een definitieve transfer een optie is.

De komst van Skogen naar De Kuip is slecht nieuws voor Noah Lewis. Volgens het Algemeen Dagblad moet de twintigjarige verdediger vertrekken bij de club. Lewis maakt al een paar jaar deel uit van de jeugdopleiding van Feyenoord, al bleef een doorbraak in de hoofdmacht uit. De jongeling werd afgelopen seizoen verhuurd aan FC Dordrecht, waar hij twaalf wedstrijden speelde. Zijn contract in Rotterdam-Zuid loopt nog een jaar door.

Feyenoord trok onlangs ook al Bernardo Silva aan voor het Onder 21-elftal. De clubleiding doet er alles aan om het jeugdteam dit seizoen kampioen te laten worden. Men zou dan kunnen instromen in de voetbalpiramide, wat promotie naar de Tweede Divisie zou kunnen opleveren. Een en ander is echter wel aan regels van de KNVB gebonden. Als Jong Sparta en Jong FC Volendam, de enige profclubs in de Tweede Divisie, in de top negen eindigen, dan is een kampioenschap van Feyenoord Onder-21 niets waard. Bij een eerste plaats promoveren de Rotterdammers alléén direct als Sparta of FC Volendam deze jaargang bij de onderste twee ploegen eindigt. Bij plek tien tot en met zestien volgen er aan het einde van het seizoen play-offs.