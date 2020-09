ADO zwaait Aaron Meijers na acht jaar uit en sluit ruildeal in Eredivisie

Aaron Meijers vertrekt bij ADO Den Haag, zo meldt het Algemeen Dagblad. De 32-jarige linksback annex middenvelder maakt op huurbasis de overstap naar Sparta Rotterdam, terwijl Lassana Faye de omgekeerde weg bewandelt. Meijers heeft een contract tot medio 2022 in Den Haag, maar keert waarschijnlijk niet meer terug. Sparta en ADO hebben afgesproken dat in een later stadium overleg gepleegd zal worden over een eventuele definitieve overgang van Meijers.

Meijers speelde sinds 2012 voor ADO Den Haag en is niet het eerste bekende gezicht dat de club deze zomer verlaat. Eerder stapte Tom Beugelsdijk al over naar Sparta Rotterdam, terwijl Lex Immers een transfer maakte naar NAC Breda. Meijers, die zijn opleiding genoot bij FC Volendam en ook voor RKC Waalwijk speelde, drukte met zijn salaris relatief zwaar op de begroting en mocht derhalve vertrekken.

Faye heeft een aflopend contract bij Sparta en ziet een nieuwe verbintenis niet zitten. De 22-jarige linksback wordt door ADO voor een seizoen gehuurd. Volgens de krant ziet men in Den Haag in Faye een snelle, expolosieve back waar men naar op zoek was. Voor de club uit Den Haag is de deal financieel aantrekkelijk. Na het vertrek van Erik Falkenburg (Roda JC), Beugelsdijk en Meijers heeft de club voldoende financiële ruimte gecreëerd om deze transferzomer nog een Eredivisie-waardige speler te halen.