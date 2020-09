Tottenham en Real Madrid akkoord over transfer van dertig miljoen euro

Sergio Reguilón wordt de nieuwe linksback van Tottenham Hotspur. Volgens transferexpert Fabrizio Romano heeft de club uit Londen een akkoord bereikt met Real Madrid over een transfersom van dertig miljoen euro. Ook Manchester United had interesse, maar the Red Devils raakten het niet eens met de Koninklijke. Omdat Reguilón al een persoonlijk akkoord had met the Spurs is het slechts een kwestie van tijd voordat de transfer officieel wordt.

Manchester United had lange tijd de beste papieren om Reguilón in te lijven. De 23-jarige linkspoot gaf zelf al groen licht voor een overstap naar Old Trafford, maar United slaagde er niet in om een akkoord te bereiken met Real Madrid. De Spaanse grootmacht hield naar verluidt vast aan de vraagprijs van dertig miljoen en wilde een terugkoopoptie op Reguilón. Die eisen gingen de club uit Manchester te ver, waarna Tottenham zich in de strijd mengde.

Just in: Sergio Reguilon to Tottenham, here we go soon! The agreement has been reached on last few hours with Real Madrid for €30m as final fee. Reguilon agreed personal terms with Spurs and accepted to join also after talks with #MUFC. Only paperworks to be signed. ???? #THFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 16, 2020

Dinsdag legde Tottenham een bod neer bij Real Madrid en dat werd al snel geaccepteerd. De club uit Londen is volgens Romano ook akkoord gegaan met de terugkoopoptie, waardoor Real de speler voor een afgesproken bedrag kan terugkopen in de toekomst. Daarnaast krijgt Real Madrid de mogelijkheid om ieder bod dat Tottenham in de toekomst ontvangt voor Reguilón te evenaren. Alleen een medische keuring en het papierwerk scheidt Reguilón nog van een transfer naar Londen.

Reguilón werd opgeleid bij Real Madrid en haalde het eerste elftal. In het seizoen 2018/19 kwam hij tot veertien competitiewedstrijden, maar een vaste basisplaats zat er onder trainer Zinédine Zidane niet in. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan Sevilla en onder trainer Julen Lopetegui groeide hij uit tot een belangrijke schakel. De aanvallend ingestelde linksback kwam tot 38 wedstrijden in alle competities en won de Europa League door in de finale te winnen van Internazionale.