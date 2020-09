‘Koeman maakt ommezwaai en heeft boodschap voor Suárez’

Luis Suárez is nog altijd speler van Barcelona. De 33-jarige spits heeft van trainer Ronald Koeman en de leiding van de Catalaanse topclub te horen gekregen dat hij mag vertrekken, maar vooralsnog is er van een transfer geen sprake. Suárez mag volgens Ovación Digital zeker rekenen op speelminuten onder Koeman als de spits geen nieuwe club vindt.

Koeman had vlak na zijn aanstelling bij Barcelona aan Suárez kenbaar gemaakt dat de spits mag uitkijken naar een nieuwe werkgever. De Uruguayaan maakte geen deel uit van de plannen van Koeman en mocht dus een nieuw avontuur aangaan. Juventus was in de markt voor Suárez, maar volgens de laatste berichten lijkt een overstap naar de topclub uit Turijn inmiddels onwaarschijnlijk.

In de afgelopen tijd kwamen onder meer Atlético Madrid, Inter Miami en zijn ex-werkgever Ajax langs als mogelijke gegadigden, maar vooralsnog ligt Suárez nog een jaar vast bij Barcelona. De aanvaller traint gewoon mee bij de Catalanen, maar ontbrak zaterdag bij de met 3-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Gimnàstic uit de Segunda División B. Koeman is echter bereid Suárez een nieuwe kans te bieden als de grootverdiener geen nieuwe werkgever kan vinden.

TV3 meldde al dat Koeman Suárez niet heeft afgeschreven en nu geeft ook het Uruguayaanse Ovación Digital aan dat de Nederlander de routinier weer in de armen wil sluiten. 'Koeman heeft aan Suárez verteld dat hij weer een rol van betekenis kan spelen als een transfer uitblijft', zo klinkt het. Suárez is naar verluidt achter de schermen bezig om Koeman te overtuigen dat hij nog van waarde kan zijn voor Barcelona. Marca meldt dat de spits woensdagavond weer van de partij is als Barcelona het opneemt tegen Girona.