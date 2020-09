Juninho: ‘Barcelona heeft niet eens geïnformeerd naar Memphis’

Memphis Depay zou hard op weg zijn naar Barcelona, maar volgens Juninho klopt er niets van de berichtgeving. De Telegraaf meldde dinsdag dat Olympique Lyon akkoord was gegaan met een transfersom van maximaal 32 miljoen euro. Nadat Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas de primeur van Mike Verweij en Valentijn Driessen ontkrachtte, laat ook de technisch directeur van de Franse topclub weten dat er niets van het verhaal klopt.

Depay zou akkoord zijn over een vierjarig contract en Lyon zou direct 25 miljoen euro ontvangen en 5 miljoen volgend jaar. Via bonussen zou de transfersom met nog eens twee miljoen euro kunnen oplopen. Daar klopt niets van, zo laat Juninho weten na afloop van de 2-1 nederlaag tegen Montpellier in gesprek met Téléfoot. “We hebben niets gehoord of ontvangen van Barcelona. Ze hebben niet eens gebeld om te informeren naar de vraagprijs van Memphis. Ik heb begrepen dat wanneer hij bij ons blijft, hij ons met alle plezier wil helpen om een goed seizoen te draaien. De spelers op wie wel is geboden zijn al weg.”

Aulas ontkende eerder op de dinsdagavond al dat Lyon een bod had ontvangen van Barcelona op Depay. Hij verwees naar een gesprek dat hij zondag had met Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu. "De president van Barça heeft mij zondag verteld dat Barcelona veel te lijden heeft onder de coronacrisis en dat het niet mogelijk is om op dit moment een bod uit te brengen", schrijft Aulas op Twitter. Mundo Deportivo deed dinsdag navraag bij Barcelona over de berichtgeving omtrent Depay en kreeg te horen dat er geen sprake was van een akkoord.

Volgens De Telegraaf stond de medische keuring en presentatie van Depay voor deze week op de planning. Echter, de transfer zou vertraging opgelopen hebben doordat de Spaanse voetbalbond nog geen groen licht geeft. Barcelona zou eerst voor een bedrag van zestig miljoen euro spelers moeten verkopen voordat het zelf dertig miljoen euro mag uitgeven voor Depay. Trainer Ronald Koeman heeft tegenover FOX Sports bevestigd dat er inderdaad eerst spelers verkocht moeten worden voordat de club iemand kan halen.