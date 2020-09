AZ gaat topspelers mogelijk verkopen door mislopen CL-voetbal

AZ verloor dinsdagavond met 2-0 van Dynamo Kiev, waardoor de ploeg van trainer Arne Slot Champions League-voetbal misloopt. De Alkmaarders mogen zich nu in de Europa League tonen, maar dat betekent wel veel minder inkomsten. De Telegraaf verwacht dat AZ nog zeker één topspeler moet verkopen om de financiën op orde te houden.

Als AZ de Champions League was ingegaan, kon de club rekenen op tientallen miljoenen euro's. Nu is men echter veroordeeld tot Europa League-voetbal, dat in eerste instantie rond de zes miljoen euro oplevert. AZ kan het door de coronacrisis ontstane financiële gat volgens De Telegraaf hoogstwaarschijnlijk niet dichten, waardoor de club spelers moet verkopen.

Mooie reactie van Calvin Stengs, nadat hij terecht geel krijgt voor een harde overtreding... ?? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 15 september 2020

Er is veel interesse in de spelers van AZ. De Telegraaf suggereert dat Calvin Stengs, Myron Boadu en Owen Wijndal een transfer kunnen maken. Daarnaast kan Teun Koopmeiners rekenen op belangstelling uit Engeland. De aanvoerder laat via de officiële kanalen van AZ weten enorm teleurgesteld te zijn over het resultaat tegen Dynamo Kiev. Koopmeiners zag dat zijn ploeg in de eerste helft de controle had, maar dat de tegenstander bij een uitbraak wel gevaarlijk was.

"Dat hebben we in de rust ook tegen elkaar gezegd: dat we de controle hadden, maar dat we niet tevreden mochten zijn", zegt de middenvelder. "Helemaal niet. Ik denk dat we het in tweede helft gewoon hebben weggeven. (...) Dit komt heel hard aan. Het is een droom om in de Champions League te spelen en ik denk dat die kans er zeker lag. Dus ja, de teleurstelling is heel groot."