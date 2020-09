Ajax slaat grote slag dankzij timing: ‘We wilden doorpakken’

Marc Overmars is verheugd dat Antony Matheus dos Santos, kortweg Antony, zich snel heeft weten aan te passen bij Ajax. De twintigjarige aanvaller maakte deze zomer voor maximaal 21,75 miljoen euro de overstap van São Paulo naar Ajax en maakt in zijn eerste weken in Amsterdam een sterke indruk. Afgelopen zondag nam de Braziliaan zelfs de beslissende treffer voor zijn rekening tegen Sparta Rotterdam (0-1). "We hadden dit gehoopt, maar niet verwacht", zegt Overmars.

"Het valt ook gewoon niet te voorspellen, maar een leuke referentie zijn voor mij altijd de medespelers", vervolgt de directeur voetbalzaken van Ajax in gesprek met Voetbal International. "Dat ken ik van vroeger uit mijn eigen spelersperiode ook wel: na twee trainingen weet je wat iemand in zijn mars heeft. In Oostenrijk tijdens het trainingskamp sprak ik een paar spelers, die waren duidelijk onder de indruk. Dat is mooi om te vernemen."

Antony: 'Ik ben een krachtige, snelle speler en 1-op-1 sterk'

Overmars legt uit dat Antony al drie jaar op de radar stond bij Ajax. De sportbestuurder geeft aan dat er sprake was van goede timing. "In een periode dat veel kapers op de kust lagen om de nieuwe lichting talenten te aanschouwen, had Antony een terugslag. De grote clubs hadden hun aandacht verschoven, maar wij wisten wat hij allemaal kon en mede daardoor konden we andere clubs te snel af zijn, toen Antony vorig jaar weer steeds beter in vorm kwam."

"Er zitten honderd clubs met scouts in Brazilië, die willen allemaal hetzelfde", gaat de voormalig Oranje-international verder. "Toen we erover eens waren dat daar het moment was om Antony te halen, wilden we doorpakken. Dat gevoel heb ik dan heel sterk. Dat weten de mensen binnen Ajax ook. Dan moet er worden gehandeld, want het kan dan een spel tegen de klok worden."

Dat Ajax de laatste jaren zich weer heeft laten zien op Europees niveau hielp mee om Antony te strikken, vertelt Overmars. "Het sprak direct bij hem tot de verbeelding. En met David Neres hebben we natuurlijk ook naam gemaakt. Hij heeft zich bij ons ontwikkeld, ook tot international van Brazilië. Ook hij kwam van São Paulo, we hebben een goede band met die club."