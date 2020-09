Geduld Spajic op de proef gesteld: Feyenoord-aanwinst mag niet trainen

Feyenoord maakte dinsdag de komst van Uros Spajic bekend, maar de 27-jarige aanwinst mag voorlopig nog niet in actie komen. Volgens De Telegraaf gaat het zeker nog acht à tien dagen duren voordat het papierwerk is afgerond. De van Krasnodar gehuurde centrumverdediger ontbreekt derhalve hoe dan ook in de selectie van komend weekend voor de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen FC Twente.

Het papierwerk dat bij de huurovereenkomst komt kijken en vrijgave van de Servische mandekker neemt veel tijd in beslag. Volgens de krant maakt Spajic zich zelf niet al te veel zorgen om zijn fitheid. Door de coronacrisis hebben veel voetballers maandenlange wedstrijdritme gemist en is zijn situatie door een latere rentree op de velden niet veel anders. “Ik ben honderd procent fit en ik voel me hartstikke goed”, zei de verdediger bij zijn komst naar Rotterdam. Naar verwachting is hij volgende week zondag wel inzetbaar als Feyenoord bezoek krijgt van ADO Den Haag.

Spajic houdt voorlopig zijn conditie op pijl middels individuele trainingen en haakt zo snel mogelijk aan bij de groep van trainer Dick Advocaat. Naar verwachting zal dat gebeuren in de loop van volgende week. Spajic, die verhuurd kon worden omdat Krasnodar van de Russische bond niet meer dan acht buitenlanders onder contract mag hebben, wilde niet veel zeggen over zjin manier van spelen. “Ik zeg alleen dat ik het fysieke in de duels niet schuw. Ik wil gauw gaan spelen en dan kan ik het laten zien.”