AD berekent gerekte speeltijd tegen Sparta en geeft Onana nieuwe bijnaam

Ajax-keeper André Onana riep zondag veel irritatie op bij Sparta Rotterdam door zeer regelmatig tijd te rekken. Na de rode kaart van Nicolás Tagfliafico na een klein halfuur spelen kwam het team van trainer Erik ten Hag op voorsprong via Antony, waarna Onana alle tijd nam bij dode spelmomenten. Volgens de berekeningen van het Algemeen Dagblad heeft Onana in totaal 6.08 minuten van de totale speeltijd afgesnoept. De krant noemt de doelman daarom ‘Koning Tijdrekken’. Scheidsrechter Jochem Kamphuis bestrafte hem in de slotfase met een gele kaart, maar die straf had volgens oud-scheidsrechter Mario van der Ende al veel eerder uitgedeeld moeten worden.

De krant benadrukt dat het gaat om bruto speeltijd, want aan een VAR-check en een wissel van Sparta kon Onana niets doen. Daarnaast gaat het spel niet direct verder wanneer een speler van Sparta over of naast het doel schoot. Toch deed Onana, na de goal van Antony in de 38ste minuut, over een doeltrap telkens meestal een kleine halve minuut. Ook nam de Ajax-keeper telkens alle tijd bij een vangbal, terwijl het de regel is dat de bal binnen zes seconden weer uit de handen moet zijn. Wanneer dit niet gebeurt zou de arbiter een indirecte vrije trap kunnen geven, maar ook dit liet Kamphuis na. Pas in de 87ste minuut kreeg Onana geel toen hij weigerde de bal aan te pakken die door Sparta-verdediger Tom Beugelsdijk werd aangereikt. Dat moment was tekenend voor de hele situatie, stelt Van der Ende.

“Een gewaarschuwd mens telt voor twee. De scheidsrechter heeft geweldige kansen laten liggen voor een reprimande of gele kaart. Zo kon hij het tijdrekken minimaliseren en het kijkspel bevorderen. Negeert Onana dat, dan zijn de consequenties voor hem. Nu heeft die kaart alleen nog een administratieve en geen preventieve of duidelijke waarde”, vertelt hij in de krant. Oud-doelman Joop Hiele snapt wel dat Onana zoveel mogelijk tijd probeerde te rekken. “Worden we er volgend jaar Europees kampioen mee, zegt iedereen: Goh, wat heeft onze keeper de wedstrijd goed doodgemaakt. Ik rekte ook tijd als het kon. Dat is me nooit door een coach geleerd. Dat doet een keeper die een beetje na kan denken gewoon. De scheids bepaalt de bandbreedte. Die stond het toe. Ik vond wel dat Onana vroeg begon. Bijlow deed het tegen PEC ook eens. Als ze het in het buitenland doen, noemen we het professioneel maar hier wordt het meteen raar gevonden. Ik begrijp het wel, zeker als de scheids het toelaat."

Van der Ende vindt dat Kamphuis veel eerder had moeten optreden. “Onana maakt nu duidelijk gebruik van het niet adequaat handelen van de arbiter. Dat gebeurt als je als leidinggevende niet het overwicht hebt. Dan word je aan alle kanten in de maling genomen”, vertelt hij. Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond wil tegenover het dagblad niet ingaan op het geval van Onana en Kamphuis, maar laat weten dat het bestrijden van tijdrekken prioriteit heeft bij de KNVB. “We willen dat het aangepakt wordt en dat de verloren minuten erbij getrokken worden. Dat wordt niet overal goed toegepast. Daarom heeft het onze aandacht.”