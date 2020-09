‘David Luiz en Willian hebben mij gevraagd om naar Arsenal te komen’

David Luiz en Willian azen bij Arsenal op een hereniging met Oscar, zo claimt laatstgenoemde dinsdag. De drie Braziliaan speelden in het verleden samen bij Chelsea, totdat Oscar in 2017 naar Shanghai SIPG verkaste. De aanvallende middenvelder is bij de Chinese club in het bezit van een doorlopend en lucratief contract, maar zou op een dag graag terugkeren naar Europa.

Oscar werd in 2012 door Chelsea opgepikt bij Internacional en stapte in januari 2017 uiteindelijk over naar Shanghai SIPG. De 29-jarige middenvelder is met een weeksalaris van 450.000 euro veruit de best betaalde speler van de Chinese competitie en heeft bovendien nog een contract voor vier seizoenen. Daardoor is een terugkeer naar Europa op dit moment niet aan de orde, erkent Oscar tegenover de Braziliaanse tak van FOX Sports. "Het ligt complex, voor mij is het op dit moment moeilijk om te vertrekken. Ik heb een contract bij Shanghai SIPG, dus het is een lastig verhaal", zegt hij.

Oscar heeft nog regelmatig contact met zijn landgenoten David Luiz en Willian. David Luiz maakte vorig jaar de overstap van Chelsea naar Arsenal, Willian volgde deze zomer. "Het contact is nog altijd goed, we spreken elkaar zo nu en dan. David Luiz en Willian hebben mij gevraagd om naar Arsenal te komen", onthult Oscar.

Oscar benadrukt dat hij graag nog in Europa zou voetballen voordat hij een punt zet achter zijn carrière. "Dat wil ik graag, maar op dit moment zit ik goed in China. Ik heb een contract en dat hoop ik uit te dienen", vervolgt de 48-voudig Braziliaans international. "Natuurlijk zou Chelsea mijn eerste keus zijn, want ik heb een prachtige tijd gehad bij die club. Maar als kind keek ik naar het voetbal in Italië, omdat er veel Brazilianen speelden. Mocht ik dus terugkeren naar Europa, dan overweeg ik serieus om aan de slag te gaan in Italië."