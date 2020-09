Depay eist hoofdrol op in mogelijk laatste wedstrijd voor Lyon

Olympique Lyon heeft dinsdagavond voor het eerst dit seizoen verloren in de Ligue 1. Het elftal van trainer Rudi Garcia verloor met 2-1 op bezoek bij Montpellier. Memphis Depay begon bij Lyon op de bank, maar werd in de tweede helft alsnog ingebracht en wist zelfs nog een doelpunt te maken. De Nederlandse aanvaller kon een nederlaag van zijn ploeg echter niet afwenden. Lyon heeft na drie speelrondes vier punten en staat elfde in Frankrijk.

Doordat Depay bij Lyon op de reservebank begon, vermoedelijk vanwege zijn naderende transfer naar Barcelona, droeg Houssem Aouar de aanvoerdersband bij les Gones. De onder meer door Arsenal begeerde middenvelder probeerde zijn verantwoordelijkheid te nemen, maar bezweek op slag van rust onder de immense druk: na een onbesuisde tackle op de achterlijn werd hij met een directe rode kaart van het veld gestuurd door scheidsrechter François Letexier.

Lyon keek op dat moment al tegen een achterstand aan, want Téji Savanier had Montpellier in de 38ste minuut uit een strafschop op voorsprong geschoten. De middenvelder had vanaf elf meter een prachtige panenka in huis, nadat hij zelf daarvoor in de rug was gelopen door Léo Dubois.

Tien minuten na de onderbreking besloot Garcia Depay als invaller alsnog binnen de lijnen te brengen, maar de Oranje-international beleefde aanvankelijk geen gelukkig rentree. Hij werd drie minuten na zijn komst op eigen helft van de bal gezet door Pedro Mendes, waarna Montpellier kon overnemen. De thuisploeg zette vervolgens een aanval op over links, waarna opnieuw Savanier wist te scoren: 2-0.

Daarmee leek de wedstrijd gespeeld, maar Lyon wist de spanning tien minuten voor tijd toch weer terug te brengen. Vitorino Hilton, de 43-jarige centrumverdediger van Montpellier, vergreep zich in de zestien aan de ingevallen Rayan Cherki, waarna Depay de stafschop die volgde benutte: 2-1. Hilton werd bovendien met rood van het veld gestuurd, waardoor ook Montpellier in de slotfase met tien man kwam te staan. Lyon had inclusief blessuretijd nog ongeveer een kwartier om een gelijkmaker te forceren, maar Montpellier hield uiteindelijk stand.