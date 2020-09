Almere City stoomt op naar plek twee; NEC rekent af met FC Volendam

Almere City FC heeft zich dinsdagavond dankzij een eenvoudige zege op TOP Oss op de tweede plek van de Keuken Kampioen Divisie gemeld. De Flevolanders verzamelden zeven punten uit hun eerste drie wedstrijden en staan nu twee punten achter koploper NAC Breda, dat nog altijd foutloos is. FC Volendam en NEC namen het dinsdagavond eveneens tegen elkaar op en dat duel werd een prooi voor de Nijmegenaren.

Almere City FC - TOP Oss 3-0

TOP Oss begon het seizoen al met nederlagen tegen Helmond Sport en Roda JC Kerkrade en ook tegen Almere City ging het al snel mis. Een overtreding op Oussama Bouyaghlafen in de zestien leverde de thuisploeg al na acht minuten een penalty op en Thomas Verheydt schoot dit buitenkansje achter Bo Geens. De thuisploeg liep vervolgens binnen het halve uur via Anass Ahannach uit naar een 2-0 voorsprong en in de tweede helft bepaalde Bouyaghlafen de eindstand op 3-0. TOP bezet door de drie nederlagen die werden geleden momenteel de laatste plek in de Keuken Kampioen Divisie.

FC Volendam - NEC 1-3

Beide ploegen kregen in de openingsfase kansen op de eerste treffer, voordat NEC in een tijdsbestek van vier minuten tweemaal genadeloos toesloeg. Elayis Tavsan zette de bezoekers met 23 minuten op de klok op voorsprong en vlak daarna was het Rangelo Janga die na een goede aanval de 0-2 wist te produceren. FC Volendam moest daarop in de achtervolging en kreeg via Marco Tol en Martijn Kaars wel kansen op een aansluitingstreffer. De 1-2 viel uiteindelijk pas in de blessuretijd door toedoen van Kaars, maar doordat Janga vlak daarna zijn tweede van de avond maakte schoot de thuisploeg hier weinig mee op. NEC legt door de overwinning beslag op plek zeven, terwijl FC Volendam met een punt uit drie duels op de zeventiende positie blijft steken.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 NAC Breda 3 3 0 0 8 9 2 Almere City FC 3 2 1 0 5 7 3 De Graafschap 2 2 0 0 6 6 4 SC Cambuur 3 2 0 1 6 6 5 Excelsior 3 2 0 1 5 6 6 Roda JC Kerkrade 3 2 0 1 3 6 7 NEC 3 2 0 1 1 6 8 Jong PSV 3 2 0 1 -1 6 9 Go Ahead Eagles 2 1 1 0 2 4 10 Telstar 3 1 1 1 0 4 11 FC Eindhoven 3 1 1 1 0 4 12 Helmond Sport 3 1 1 1 -1 4 13 MVV Maastricht 3 1 1 1 -5 4 14 Jong FC Utrecht 3 1 0 2 -1 3 15 FC Den Bosch 3 1 0 2 -2 3 16 Jong AZ 3 1 0 2 -7 3 17 FC Volendam 3 0 1 2 -3 1 18 FC Dordrecht 3 0 1 2 -3 1 19 Jong Ajax 3 0 0 3 -6 0 20 TOP Oss 3 0 0 3 -7 0