‘Dele Alli vormt sleutel voor deal tussen Tottenham Hotspur en Real Madrid’

Gareth Bale leek lange tijd voet bij stuk te houden wat betreft een langer verblijf bij Real Madrid, maar in de afgelopen dagen is er toch wat beweging ontstaan rondom de Welshman. Bale zou inmiddels openstaan voor een terugkeer naar de Premier League, waar Manchester United en met name zijn oude club Tottenham Hotspur genoemd worden als gegadigden. Met een potentiële ruildeal zouden the Spurs weleens de beste papieren voor de komst van Bale in handen kunnen hebben.

The Telegraph meldt dinsdagavond namelijk dat een voorstel om Dele Alli in een eventuele deal rondom Bale te betrekken de interesse heeft gewekt van de Koninlijke. De Engelsman werd al eerder in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid en zou nu de omgekeerde weg kunnen bewandelen als Bale inderdaad terugkeert naar Tottenham.

De meest waarschijnlijke constructie om dit mogelijk te maken is volgens de berichtgeving uit Engeland een dubbele huurdeal, waarbij Real Madrid vijftig procent van Bale’s salaris door blijft betalen. Tottenham zou de kleine 330 duizend euro die overblijft op wekelijkse basis kunnen ophoesten doordat de ruim 160 duizend euro die Alli per week verdient wordt overgenomen door Real Madrid.

Deze huurdeal zou dan lopen tot het einde van dit seizoen, waarbij de prestaties van de twee spelers van invloed zijn op hun toekomst. Een andere optie die wordt aangedragen is dat Bale en Alli allebei definitief de oversteek maken. De verwachting hierbij is echter dat Real Madrid dan wel een transfersom moet betalen, aangezien Alli zeven jaar jonger is dan de 31-jarige Bale en nog vier jaar vastligt in Londen.

Bale’s zaakwaarnemer Jonathan Barnett heeft dinsdagavond tegenover BBC Sport Wales bevestigd dat er in ieder geval iets speelt: “Gareth houdt nog steeds van Spurs. We zijn in gesprek (Tottenham, Real Madrid en het kamp-Bale, red.). Het is waar hij naartoe wil.” Tottenham en Real Madrid praten tegelijkertijd overigens ook over een transfer van Sergio Reguilón, die zoals het er nu naar uitziet voor dertig miljoen richting Engeland gaat. De Koninklijke krijgt naar verluidt de optie om hem in de komende twee jaar voor 35 á 40 miljoen terug te halen.