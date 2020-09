AZ gaat Europa League in na teleurstellende avond in Kiev

AZ komt dit seizoen niet uit in de groepsfase van de Champions League. De Alkmaarders wisten in hun eerste voorronde voor het miljardenbal nog af te rekenen met Viktoria Plzen, maar dinsdagavond bleek Dynamo Kiev met 2-0 te sterk. De doelpunten werden gemaakt door Gerson Rodrigues, die in het verleden kortstondig onder contract stond bij Telstar, en Mykola Shaparenko. Voor AZ rest nu het hoofdtoernooi van de Europa League, waarvoor de Alkmaarders al een ticket op zak hebben.

De twee ploegen maakten er een stevige eerste helft van, met gele kaarten voor Vitaly Buyalski, Rodrigues en Calvin Stengs na forse overtredingen. Laatstgenoemde werd overigens fit genoeg bevonden om aan de aftrap te verschijnen, maar dit niet gold niet voor zijn kompaan in de aanval Oussama Idrissi. Met Albert Gudmundsson als diens vervanger binnen de lijnen had AZ in het eerste bedrijf het beste van het spel en waren ook de grootste kansen voor ploeg van trainer Arne Slot.

Mooie reactie van Calvin Stengs, nadat hij terecht geel krijgt voor een harde overtreding... ?? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 15 september 2020

Dani de Wit kwam in de openingsfase echter tweemaal net tekort om de bal in het doel te werken. Met iets meer dan 25 minuten op de klok slaagde Myron Boadu er vervolgens wel in om te scoren, maar zijn inzet werd afgekeurd wegens buitenspel. Een minuut of tien later was er opnieuw gevaar van de aanvaller, die nog net af kon worden gestopt door de verdediging van Dynamo. Boadu’s claims dat hierbij een overtreding was begaan, waren niet besteed aan arbiter Orel Grinfeld.

De thuisploeg stelde hier in aanvallend opzicht weinig tegenover, maar op slag van rust was er toch nog een gevaarlijk schot van Buyalski. Doordat Ron Vlaar deze inzet met het hoofd echter wist te keren, werd er met een 0-0 stand gerust. AZ dacht in de tweede helft verder te gaan waar het gebleven was en een gevaarlijk schot van Stengs leek een opmaat naar meer. Een slechte pass van Fredrik Midtsjö op een gevaarlijke plek bezorgde de bezoekers drie minuten na de hervatting van de wedstrijd echter een flinke domper doordat Buyalksi kon onderscheppen en Rodrigues vervolgens de bal snoeihard in het dak van het doel van Marco Bizot joeg.

AZ raakte in de fase na deze openingstreffer even de controle kwijt en Bizot kon maar ternauwernood voorkomen dat Vladyslav Supriaga de voorsprong van Dynamo verdubbelde. Idrissi was toen al in het veld gekomen voor Gudmundsson en ruim twintig minuten voor tijd bracht Slot ook Ferdy Druijf in voor Midtsjö. Een kwartier voor tijd volgde een aardige kans op de gelijkmaker toen een schot van Stengs in eerste instantie geblokt werd en Idrissi uit de rebound net over knalde. Dynamo bleef echter gevaarlijk en vier minuten voor tijd viel het doek voor AZ definitief toen Bizot nog net een hand achter een voorzet kreeg, maar Shaparenko vervolgens op de goede plek stond om raak te koppen. De Wit en Boadu kregen daarop nog goede kansen op de aansluitingstreffer, zonder de bal achter doelman Georgi Bushchan te krijgen.