Rudi Garcia neemt vanavond zeldzaam besluit over Memphis Depay

Olympique Lyon begint vanavond vanaf 21.00 uur zonder Memphis Depay aan de uitwedstrijd tegen Montpellier. De Nederlandse aanvaller is wel met les Gones afgereisd naar Zuid-Frankrijk, maar is door trainer Rudi Garcia op de bank geposteerd, naar alle waarschijnlijkheid in afwachting van een transfer naar Barcelona. Tino Kadewere vervangt Depay in de punt van de aanval.

De transfer van Depay naar Barcelona zit al enige tijd in de pijplijn. Tot dusver liet Garcia zijn aanvalsleider dit seizoen in de Ligue 1 telkens vanuit de basis spelen, maar vanavond begint hij op de reservebank. De Telegraaf pakte afgelopen nacht uit met het bericht dat Lyon voor minstens dertig miljoen euro akkoord is met Barcelona over een transfer van Depay naar het Camp Nou; Franse media rekenen erop dat de reservebeurt van de spits verband houdt met een naderend vertrek.

De reservebeurt van Depay mag gerust een zeldzaamheid worden genoemd: sinds de komst van Garcia in oktober 2019 naar Lyon speelde de Oranje-international liefst 21 van zijn in totaal 22 wedstrijden in alle competities als basisspeler. Depay wist op de openingsspeeldag van het seizoen driemaal te scoren tegen Dijon (4-1 zege); afgelopen vrijdag kwam hij met Lyon tegen Bordeaux niet verder dan een doelpuntloze remise.

Opstelling Olympique Lyon: Lopes; Andersen, Marcelo, Denayer; Dubois, Caqueret, Guimarães, Cornet; Toko-Ekambi, Kadewere, Aouar.

Reserves: Racioppi, Bard, Koné, Diomandé, Jean Lucas, Cherki, Depay, Dembélé