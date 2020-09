‘Tottenham steekt Man United voorbij en is dicht bij akkoord met Real Madrid’

Sergio Reguilón was volgens berichten uit Engeland en Spanje al zo goed als rond met Manchester United. Tottenham Hotspur lijkt zich nu echter op het laatste moment in de strijd gemengd te hebben en zou uiteindelijk weleens met de buit aan de haal kunnen gaan. De doorgaans goed ingevoerde journalist David Ornstein van The Athletic meldt dinsdagavond namelijk dat the Spurs dicht bij een akkoord met Real Madrid zijn.

Volgens Ornstein is de transfer nog niet rond, maar is een overgang van Reguilón naar Noord-Londen ‘zeer goed mogelijk’. Het zou hierbij om een permanente overstap van de 23-jarige vleugelverdediger gaan. Reguilón werd vorig seizoen door de Koninklijke nog verhuurd aan Sevilla en lijkt voor aankomend seizoen niet in de plannen van Zinédine Zidane voor te komen.

Manchester United heeft volgens Ornstein ook met Reguilón gesproken, maar heeft geen akkoord met de speler zelf of met Real Madrid op tafel liggen. In de eerdere geruchten over de interesse van the Red Devils werd ook gemeld dat Real-voorzitter Florentino Pérez graag een terugkoopoptie in een eventuele deal op zou willen laten nemen. Het is echter nog niet duidelijk of Tottenham hiermee akkoord is gegaan.

José Mourinho heeft bij Tottenham met Ben Davies, Danny Rose en Ryan Sessegnon al een aantal spelers tot zijn beschikking die links achterin uit de voeten kunnen. Rose lijkt echter nog te gaan vertrekken, terwijl Sessegnon door zijn manager nog niet rijp wordt geacht voor een basisplaats in de defensie. Reguilón zal, als hij inderdaad naar Londen verhuist, de strijd aan moeten gaan met Welsh international Davies. Zowel Tottenham als Manchester United wordt overigens ook genoemd als mogelijke bestemming voor de bij Real Madrid overbodige Gareth Bale.