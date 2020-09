Mazraoui ziet gelijkenissen met Ziyech: ‘Qua techniek is hij hetzelfde’

Antony Matheus dos Santos, kortweg Antony, heeft in zijn eerste weken als speler van Ajax veel indruk gemaakt op Noussair Mazraoui. De twee vormden afgelopen zondag tijdens de seizoensouverture tegen Sparta Rotterdam (0-1 overwinning) een tandem op de rechterflank en volgens Mazraoui is nu al sprake van een klik.

Mazraoui kreeg tegen Sparta op de rechtsbackpositie de voorkeur boven Sergiño Dest. Antony speelde als rechtsbuiten en groeide in de eerste helft uit tot matchwinner met een schot van afstand. "Ik heb wel een klik met hem, ondanks dat we elkaar communicatief niet zo goed verstaan. We doen het een beetje met gebarentalen", vertelt Mazraoui aan Ajax TV. "Ik praat tegen hem in het Engels, af en toe roepen we Neres erbij. Voetballend heb ik een klik met hem. Die jongen zit vol techniek en heeft een goed overzicht."

Mazraoui speelde de afgelopen seizoenen op rechts samen met Hakim Ziyech. Laatstgenoemde verkaste deze transferperiode naar Chelsea, maar volgens Mazraoui lijkt Antony qua speelstijl veel op zijn voorganger. "Qua techniek is hij hetzelfde. Hij kan een mannetje voorbij spelen, dan hoef ik er alleen maar overheen te lopen en hij speelt de bal mee", vervolgt de verdediger, die nog een mooi compliment uitdeelt aan Ziyech. "Ziyech is one of a kind, dat is iedereen met me eens."

Voor Mazraoui is het zijn vierde seizoen in de hoofdmacht van Ajax. De 22-jarige jeugdexponent rekent zichzelf inmiddels tot de meer ervaren spelers in de spelersgroep van trainer Erik ten Hag en probeert de jongere spelers die doorbreken te helpen waar mogelijk. "Wat oudere boys met mij deden, probeer ik met hen te doen. Als die jongens voor het eerst meetrainen, daar heb ik niet heel lang geleden ook gestaan. Je herkent jezelf erin. Wat oudere boys toen met mij deden, probeer ik met hen te doen. Ik probeer ze op hun gemak te stellen en met ze te praten, zodat ze zich welkom voelen."