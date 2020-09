‘Luis Suárez gaat deadline missen en moet toptransfer definitief vergeten’

Luis Suárez wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overgang naar Juventus, maar in de afgelopen dagen klinken er steeds meer geluiden dat het waarschijnlijk niet van een verhuizing van de spits naar Turijn zal komen. RAC1 komt dinsdagavond zelfs met het nieuws dat de aanvaller van Barcelona Juventus definitief uit zijn hoofd heeft gezet en verder kijkt.

Dit heeft alles te maken met Suárez’ pogingen om de Italiaanse nationaliteit te verwerven. Doordat Italiaanse clubs per transferperiode slechts twee spelers van buiten de Europese Unie mogen aantrekken, en Juventus dit met Arthur en Weston McKennie al heeft gedaan, waren de betrokken partijen er in de afgelopen periode druk mee bezig om de Uruguayaan een Italiaans paspoort te bezorgen.

Doordat Suárez’ vrouw van Italiaanse afkomst is, zou de routinier een versneld traject mogen doorlopen. De bureaucratische rompslomp duurt echter toch nog te lang om een deal er doorheen te kunnen drukken. Suárez zou volgens de berichtgeving van bovengenoemd radiostation uit Catalonië pas op 6 oktober zijn nieuwe nationaliteit krijgen, waardoor Juventus hem niet meer kan inschrijven voor de groepsfase van de Champions League.

Een overgang naar Juventus zit er daarom niet meer in voor Suárez, die nog wel altijd uit is op een vertrek en andere opties zou hebben. In de afgelopen periode kwamen onder meer Atlético Madrid, Inter Miami en zijn oude club Ajax langs als mogelijke gegadigden. Juventus lijkt op zijn beurt door te schakelen naar Edin Dzeko, die bij AS Roma mag vertrekken nu i Giallorossi Arkadiusz Milik zo goed als binnen hebben.