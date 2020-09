Gary Lineker slaat hard terug na ophef over nieuw salaris

Gary Lineker is ook de komende vijf seizoenen te zien als presentator van Match of the Day, zo maakt de BBC dinsdag bekend. De Britse publieke omroep meldt dat Lineker genoegen neemt met een salarisverlaging van liefst 23 procent, maar desalniettemin is het honorarium van de oud-aanvaller opnieuw onderwerp van gesprek in Engeland.

Lineker is al sinds 1999 presentator van Match of the Day, het samenvattingenprogramma van de Premier League dat al sinds 1964 bijna wekelijks uitgezonden wordt op de BBC. Hij stond de afgelopen jaren voor ongeveer 1,9 miljoen euro per jaar op de loonlijst bij de Britse publieke omroep, maar is bij de onderhandelingen over een nieuw, vijfjarig contract akkoord gegaan met een verlaging van 23 procent. Linker komt daarmee uit op een jaarsalaris van circa 1,4 miljoen euro en is daarmee nog altijd de best betaalde presentator van de BBC.

In Engeland blijft de verbazing, zoals al jarenlang het geval is, echter groot over het salaris van Lineker. Journalist Toby Young vraagt zich via Twitter bijvoorbeeld openlijk af of het niet een onsje minder zou kunnen voor de oud-spits van onder meer Barcelona en Tottenham Hotspur. "Geweldig om te zien dat je de pijn deelt. Weet je echter zeker dat je kunt overleven met 1,35 miljoen pond per jaar? Volgens mijn berekeningen betekent dat dat je slechts 6,75 miljoen pond betaald zult krijgen tussen het heden en 2025. Zal dat echt genoeg voor je zijn?", zo richt Young zich cynisch tot de presentator.

Linker slaat via hetzelfde medium fijntjes terug naar Young: "Ik houd van je bitterheid. Dat maakt het allemaal nog fijner. Cheers", schrijft de 59-jarige presentator. Lineker had de ophef overigens al zien aankomen, want vlak voor de woordenwisseling met Young had hij zelf al gereageerd op het nieuws over zijn nieuwe contract: "Oh dear.. Ik denk aan de haters in deze moeilijke tijden."