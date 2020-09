Golden Boy Award: twee Nederlanders en Ajacied vallen af

De Nederlandse talenten Joshua Zirkzee en Lutsharel Geertruida maken geen kans meer op de Golden Boy Award. De spelers van respectievelijk Bayern München en Feyenoord behoorden tot de laatste zestig kanshebbers, maar zitten niet bij de laatste veertig talenten die kans maken op de prestigieuze prijs van Tuttosport. Met Mitchel Bakker, Ryan Gravenberch, Myron Boadu en Mohamed Ihattaren maken nog vier Nederlanders kans.

De Nederlandse talenten van respectievelijk Paris Saint-Germain, Ajax, AZ en PSV behoren tot de laatste veertig kanshebbers. Ook Amerikaans international Sergiño Dest mag nog hopen op de Golden Boy Award, terwijl Ajax-ploeggenoot Mohammed Kudus ook is afgevllen. De concurrentie is stevig. Onder de overgebleven spelers zitten onder meer Eduardo Camavinga (Stade Rennes), Alphonso Davies (Bayern München), Rodrygo (Real Madrid), Ansu Fati (Barcelona), Phil Foden (Manchester City), Mason Greenwood (Manchester United), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Callum Hudson-Odoi (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Ferrán Torres (Manchester City), Dejan Kulusevski (Juventus), Rayan Cherki (Olympique Lyon) en Vinícius Júnior (Real Madrid).

Eerder vielen Sepp van den Berg (Liverpool), Lassina Traoré (Ajax), Yukinari Sugawara (AZ) en Claudio Gomes (PSV) al af. Vorig jaar werd de Golden Boy Award gewonnen door João Félix van Atlético Madrid. Een jaar eerder was de eer toebedeeld aan Juventus-verdediger Matthijs de Ligt, op dat moment nog actief voor Ajax. In 2017 ging Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain met de prijs aan de haal. Rafael van der Vaart was in 2003 de eerste speler die Golden Boy werd; hij en De Ligt zijn de enige Nederlanders die de prijs ooit wonnen.