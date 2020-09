Arsenal houdt Aubameyang aan boord met peperduur contract

Pierre-Emerick Aubameyang heeft zijn sportieve toekomst aan Arsenal verbonden. De 31-jarige spits uit Gabon heeft dinsdag zijn handtekening gezet onder een nieuw driejarig contract in Londen. De ex-aanvaller van onder meer Borussia Dortmund werd geruime tijd in verband gebracht met een vertrek, maar heeft nu toch besloten om the Gunners trouw te blijven. Volgens Engelse media wordt Aubameyang met zijn nieuwe contract na Mesut Özil de bestbetaalde speler van de club.

Volgens de Daily Mail heeft Aubameyang voor drie jaar getekend tegen een salaris van omgerekend 270.000 euro per week. Middels bonussen kan zijn wekelijkse inkomen oplopen naar 325.000 euro. Het was belangrijk voor Arsenal dat de aanvaller zijn contract zou verlengen, daar zijn vorige verbintenis in de zomer van volgend jaar afliep. Wanneer er geen deal was gesloten, had Aubameyang na dit seizoen transfervrij kunnen vertrekken. Onder meer Barcelona zou naar verluidt interesse in hem hebben gehad.

Aubameyang speelt sinds 2018 voor Arsenal. De Premier League-club nam hem destijds voor ruim 63 miljoen euro over van Borussia Dortmund. Bij zijn huidige club is hij uitgegroeid tot een van de dragende krachten in het elftal van manager Mikel Arteta. Aubameyang was tot dusver goed voor 71 doelpunten in 110 officiële wedstrijden in alle competities.

Arteta wil met Arsenal terug met de top van de Premier League. Daarom wordt het langere verblijf van Aubameyang gezien als een grote slag. Tot dusver beleeft Arsenal een succesvolle transferperiode. Eerder werd Willian transfervrij overgenomen van Chelsea, terwijl de Braziliaanse verdediger Gabriel Magalhães voor 26 miljoen euro is overkwam van Lille OSC.