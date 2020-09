PSV schakelt door en maakt werk van spits Eran Zahavi (33)

PSV loert op Eran Zahavi, zo melden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International in navolging van media uit Israël. De Eindhovense club heeft reeds gesproken met de 33-jarige spits van het Guangzhou R&F van trainer Giovanni van Bronckhorst, maar er is nog niets rond. Zahavi wordt gezien als de mogelijke opvolger van Sam Lammers, die in de belangstelling van Atalanta staat.

Enkele media uit Israël melden dat er al sprake is van een persoonlijk akkoord. De routinier zou in Eindhoven voor twee jaar kunnen tekenen met een jaarsalaris van ongeveer anderhalf miljoen euro. Volgens Nederlandse media is er echter nog geen deal tussen de Eindhovenaren en Zahavi, die nog tot en met december vastligt in China.

'Ajax had vorig jaar ook de duurdere spelers tot beschikking'

Het komt pas tot een transfer voor Zahavi naar PSV als Lammers vertrekt naar Atalanta, zo klinkt het. De Italiaanse club heeft concrete interesse in Lammers, waardoor PSV rekening houdt met een overstap. Naar verluidt verdient Zahavi in China een kleine tien miljoen euro per jaar en dus zal de routinier erg veel moeten inleveren als hij naar PSV gaat verkassen.

De entourage van Zahavi zou momenteel bezig zijn om tot een akkoord te komen met Guangzhou R&F over een contractontbinding. Van Bronckhorst heeft in Chinese media al laten weten dat Zahavi waarschijnlijk niet meer in actie komt voor zijn ploeg. De 54-voudig international van Israël werd de voorbije weken aan meerdere clubs gelinkt, waaronder Fenerbahçe, Istanbul Basaksehir en Maccabi Tel Aviv.

Roger Schmidt, de nieuwe trainer van PSV, is volgens de berichtgeving gecharmeerd van Zahavi. De Duitse coach, eerder trainer bij Beijing Sinobo Guoan, kent de aanvaller nog van hun gezamenlijke tijd in de Chinese Super League. Zahavi staat sinds medio 2016 onder contract bij Guangzhou R&F en was eerder actief voor Maccabi Tel Aviv, Palermo, Hapoel Tel Aviv en Ramat haSharon. De teller van Zahavi bij Guangzhou R&F staat op 103 doelpunten en 31 assists in 117 wedstrijden.