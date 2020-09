‘Vázquez weigert lucratieve aanbieding ondanks beperkte rol bij Real’

Lucas Vázquez wil voor zijn kans gaan bij Real Madrid. De 29-jarige buitenspeler heeft volgens Marca een lucratieve aanbieding uit Qatar geweigerd en heeft zijn zinnen gezet op een nieuw seizoen bij de Koninklijke. De Spanjaard staat nog wel open voor aanbiedingen, maar ziet een transfer niet als noodzaak.

Vázquez ligt nog een jaar vast in het Santiago Bernabéu en Real is niet van plan een contractverlenging aan te bieden. Vázquez is op de hoogte van het standpunt van de club, maar wil toch voor zijn kansen gaan onder trainer Zinédine Zidane. Volgens Marca is de kans groot dat Vázquez inderdaad nog een jaar bij Real speelt alvorens hij transfervrij vertrekt.

De routinier kon dus een lucratief contract tekenen in Qatar, maar ziet zichzelf de komende jaren nog in het topvoetbal acteren. Vooralsnog zijn er geen concrete aanbiedingen van andere clubs, waardoor het goed mogelijk is dat Vázquez ook komend seizoen voor Real speelt. De aanvaller houdt er rekening mee dat hij weinig speelminuten krijgt van Zidane vanwege de hevige concurrentie.

Vázquez heeft tot op heden 206 wedstrijden gespeeld voor de Spaanse grootmacht, met 24 doelpunten en 46 assists als resultaat. Vorig seizoen bleef de teller steken op 23 wedstrijden, 2 doelpunten en 2 assists. Vázquez fungeerde de voorbije voetbaljaargang voornamelijk als wisselspeler. Hij kwam dertien keer als invaller binnen de lijnen en was tien keer basisspeler.