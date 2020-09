Omstreden ‘vriend’ van Lionel Messi maakt Serie A weer stukje boeiender

Jeroen Zoet heeft zijn eerste buitenlandse avontuur te pakken. De Nederlandse doelman ruilde PSV namelijk onlangs in voor Spezia, dat voor het eerst in de 114-jarige clubgeschiedenis zijn intrede doet in de Serie A. De ambitieuze promovendus staat onder leiding van de excentrieke voorzitter Gabriele Volpi, die zijn vermogen heeft verdiend in de Afrikaanse olie-industrie. De inmiddels 77-jarige miljardair wil er alles aan doen om van Spezia een blijvertje te maken in de hoogste afdeling van Italië. Eind september is de allereerste wedstrijd van de volksclub op het allerhoogste Italiaanse niveau.

Door Rian Rosendaal

Voormalig international en oud-speler van onder meer AC Milan en Lazio Alessandro Nesta zal bij het horen van de naam Spezia nog weleens slapeloze nachten hebben. Frosinone, dat sinds 2019 door Nesta wordt getraind, beet zich in augustus in de play-offs om promotie naar de Serie A stuk op het Spezia van zijn collega Vincenzo Italiano. Spezia won de eerste ontmoeting met 0-1, terwijl Frosinone de tweede krachtmeting afsloot met een overwinning: 0-1. De eindstand in de Serie B gaf qua promotie uiteindelijk de doorslag. De club van Volpi eindigde op de derde plaats en de Nesta-brigade moest het doen met plek acht. Een groot feest barstte los in Spezia, dat op meerdere gebieden geschiedenis schreef. De Noord-Italiaanse regio Ligurië levert voor het eerst drie clubs aan de Serie A: Spezia, Sampdoria en Genoa.

Van de hel naar de hemel in twaalf jaar tijd

Het verhaal van Spezia leest als een sprookje, want nog niet zolang geleden, in 2008, stond de in 1906 opgerichte club aan de rand van de afgrond. Vanwege de grote problemen op financieel gebied werd de bescheiden club uit Noord-Italië zelfs failliet verklaard. Drie jaar nadien werden door de Italiaanse voetbalbond sancties uitgedeeld aan voormalig bestuursleden van Spezia vanwege het plegen van fraude. Ten tijde van het faillissement kwam de noodlijdende club in handen van Volpi, onder wiens leiding een doorstart werd gemaakt in de Serie D. De puissant rijke Italiaan was destijds de eigenaar van waterpoloteam Pro Recco en kreeg later ook voet aan de grond bij de Kroatische voetbalclub NK Rijeka. Hij had dus reeds de nodige ervaring met besturen op sportgebied. De club ging voortaan door het leven als A.S.D. Spezia Calcio 2008 en de weg naar boven werd ingezet. Twaalf seizoenen en drie promoties later is de droom van Volpi werkelijkheid geworden: Spezia speelt in de jaargang 2020/21 tegen clubs als Juventus, Internazionale en AC Milan en in iconische stadions als het San Siro en het Stadio Olimpico.

De aanhang van Spezia viert uitbundig feest na de promotie

"We zijn in de Serie D gestart en sindsdien zijn we alleen maar gegroeid, met de promotie naar de Serie A als resultaat", zo liet de trotse Volpi vorige maand na het tweeluik met Frosinone weten in gesprek met La Gazzetta dello Sport. "De promotie komt voor mij als een verrassing. Ons elftal was vorig seizoen misschien nog wel beter, maar toen lukte het niet helaas." Volpi schoof de credits voor het succes door naar andere mensen binnen de organisatie van Spezia. "Die zijn voor technisch directeur Guido Angelozzi en trainer Vincenzo Italiano. We hebben altijd veel vertrouwen gehad in Italiano, maar we hadden niet verwacht dat hij in staat zou zijn om dit elftal zo goed te laten voetballen. Onder zijn leiding worden de loopbanen van de nodige talenten in sneltreinvaart gelanceerd." Het huzarenstukje van Italiano bleef niet onopgemerkt. Genoa zou de 42-jarige coach graag binnenhalen, zo viel te lezen in de Italiaanse media. Volpi is echter niet te vermurwen. "Waarom zou hij vertrekken? Italiano heeft hier een contract (tot 2021, red.). Hij blijft bij Spezia, daar is geen enkele twijfel over", liet de rijke clubeigenaar aan duidelijkheid niets te wensen over.

Er klonken in augustus tevens geluiden dat Volpi de promovendus uit Spezia van de hand zou willen doen. De vermogende zakenman was er echter als de kippen bij om één en ander te verduidelijken. "Er is hier en daar geïnformeerd door geïnteresseerde partijen, maar daar is het ook bij gebleven. Uit respect voor Spezia en de regio Ligurië zal ik de club niet inruilen voor mensen die absoluut niet beter zijn dan ons", aldus de vastberaden en zeer ambitieuze Volpi, die inmiddels druk bezig is met de voorbereidingen op de entree in de Serie A. Er is al het nodige geld gestoken in de renovatie van het Stadio Alberto Picco, dat in 1919 haar deuren opende. Het onderkomen, dat plaats biedt aan ruim 10.000 bezoekers, voldoet nog niet aan de strenge eisen van de Serie A, waardoor de afgelopen periode veel tijd is besteed aan een opknapbeurt van de thuishaven van Spezia. Ondertussen heeft de gepromoveerde club besloten om de thuiswedstrijden in het eerste gedeelte van komend seizoen af te werken in het Stadio Dino Manuzzi, het stadion van Serie C-club AC Cesena. Hier kunnen doorgaans circa 23.000 supporters wedstrijden bekijken, al zullen de toeschouwersaantallen vanwege de coronacrisis de komende maanden een stuk lager liggen.

Draagt Yaya Touré dit seizoen het shirt van het ambitieuze Spezia?

In het Stadio Dino Manuzzi begint Spezia op 27 september aan het sprookje in de Serie A. Die dag is Sassuolo de tegenstander van de manschappen van Italiano. Volpi zal die zondagmiddag ongetwijfeld met kippenvel op de tribune zitten. Zijn investeringen door de jaren heen hebben het gewenste resultaat opgeleverd. Het succes op zakelijk gebied begon in de jaren zeventig, toen de in Recco geboren Volpi zich vestigde in Nigeria. Met het bedrijf Orlean Invest Holding werd hij een zeer grote speler op het gebied van olie in dat land én Angola. Het succesvol zakendoen heeft de Spezia-eigenaar bepaald geen windeieren gelegd, want zijn inkomen wordt geschat op ruim twee miljard euro. Volpi, tevens in het bezit van een Nigeriaans paspoort, beschikt over verschillende luxueuze woningen in Italië en Monaco en een jacht van maar liefst zestig meter lang, genaamd Givi. Voor de ultramoderne boot legde hij naar verluidt 75 miljoen euro neer. Op het superjacht kunnen bezoekers naar een bioscoop, de sportschool bezoeken en een duik nemen in het zwembad op de bovenverdieping. Is Volpi niet aanwezig op zijn jacht dan vormt een groot landgoed nabij Lagos in Nigeria zijn uitvalsbasis.

Goed contact met Lionel Messi

Het miljardairschap bezorgt Volpi een plaats in de betere sociale kringen. "Ik was ooit de gastheer van Lionel Messi op mijn boot", zo vertelde de president van Spezia in augustus in een onderhoud met La Gazzetta dello Sport. "Ik ben daarnaast goed bevriend met Javier Mascherano. Ik zou het prachtig vinden als Messi naar Internazionale zou vertrekken, omdat ik die club een beetje steun. Daarnaast zou zijn komst een flinke boost zijn voor het Italiaanse voetbal. Zou ik terugkeren naar het stadion voor het duel tussen Spezia en Inter met hem op het veld? Honderd procent zeker." De woorden van Volpi zijn inmiddels ingehaald door de actualiteit, want Messi besloot begin september nog een jaar bij Barcelona te blijven. Ondertussen is de aanjager van Spezia achter de schermen druk bezig met zijn eigen project. Een flinke kwaliteitsinjectie lijkt cruciaal te zijn om het eerste jaar in de Serie A te overleven. De Italiaanse krant Secolo XIX kwam met het opvallende bericht dat de clubloze Yaya Touré zichzelf zou hebben aangeboden bij Spezia. De inmiddels 37-jarige middenvelder zou wel wat zien in de ambitieuze plannen van Volpi en consorten. Daarnaast is Jorrit Hendrix op de radar van de promovendus verschenen. Een akkoord met PSV is nog niet bereikt, maar het is duidelijk dat men zich met het nodige lef op de internationale transfermarkt beweegt.

68 - Spezia will be the 68th different team to play in a Serie A campaign. Rookie. pic.twitter.com/jFeEztrUfC — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 20, 2020

De reputatie van Volpi is overigens niet smetteloos te noemen. De miljardair op leeftijd werd in de jaren tachtig veroordeeld tot een celstraf van tweeënhalf jaar wegens faillissementsfraude en in 2018 kwam zijn naam wederom negatief in het nieuws. Volpi gebruikte de Zuidas in Amsterdam jarenlang als een soort tussenstation voor zijn zakelijke transacties. Vanuit Panama richtte hij een stichting op in ons land en de Spezia-voorzitter was tevens jarenlang klant van notariskantoor Loyens & Loeff. Volpi werd vanaf de andere kant van de wereld met argusogen bekeken, wat tot uiting kwam in een belastend rapport van meer dan driehonderd pagina’s van de Amerikaanse Senaatscommissie. De schatrijke ondernemer werd beschuldigd van corruptie en het wegsluizen van maar liefst 38 miljard dollar van de voormalig vicepresident van Nigeria naar de Verenigde Staten. In mei 2018 deed de Italiaanse justitie invallen bij Volpi en twee directeuren van diens stichting in Italië. Volpi weigerde ondanks alle ophef om openheid van zaken te geven in de Italiaanse media. Hij stortte zich door alle stormen heen nóg meer op Spezia, dat onder zijn leiding als 68ste club in de geschiedenis aan het avontuur in de Serie A begint.