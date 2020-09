De Boer kijkt uit naar ‘interessante combinatie’ met Depay bij Barcelona

Memphis Depay is hard op weg naar Barcelona. Volgens De Telegraaf is hij akkoord over een contract tot medio 2024 in het Camp Nou en levert hij Olympique Lyon maximaal 32 miljoen euro op. De transfer wordt voorlopig tegengehouden door de Spaanse voetbalbond, omdat Barcelona eerst spelers moet zien te verkopen. Mocht de overgang daadwerkelijk doorgang vinden, dan verwacht Ronald de Boer dat de Oranje-international succesvol kan zijn bij de Catalanen.

Het contract van Depay bij Lyon loopt af in de zomer van volgend jaar. De aanvaller ziet een nieuwe verbintenis niet zitten en vestigde zijn hoop op een toptransfer. Deze krijgt hij naar alle waarschijnlijkheid met een overstap naar Catalonië. “Daar hoef je niet lang over na te denken”, reageert oud-international Ronald de Boer bij FOX Sports. “Barcelona is het hoogst haalbare, samen met misschien nog Real Madrid, Liverpool, Manchester City en Paris Saint-Germain. Daar hoef je niet meer over te twijfelen, want dat is waar je altijd van hebt gedroomd.”

De aanwezigheid van Ronald Koeman als trainer bij Barcelona is van groot belang voor Depay, denkt De Boer. “Ik moet zeggen dat hij onder Koeman bij het Nederlands elftal heel goed heeft gespeeld en dat die klik viel. Die combinatie maakt het interessant”, vertelt de voormalig aanvaller, die tussen 1999 en 2001 bij Barça speelde. “Dat geeft het gevoel dat hij hem kan raken en begeleiden waardoor hij doet wat hij moet doen. Dat heeft hij al gedaan bij het Nederlands elftal. Of het uiteindelijk gaat lukken? Dat weet je nooit.”

Het is niet de eerste toptransfer voor Depay. De aanvaller maakte eerder al de overstap van PSV naar Manchester United, maar dat werd geen groot succes. De Boer denkt dat de 26-jarige international nu wel kan slagen. “Toen hij naar Manchester United ging was hij nog een groot talent. Toen was hij nog jong en onervaren. Nu hebben we een Memphis Depay die gepokt en gemazeld is. Hij heeft veel ervaring opgedaan de afgelopen jaren, dus ik denk dat we nu een andere Depay zien bij een grotere topclub.”

“En wat ik gunstig vind voor hem is dat hij zichzelf weer moet bewijzen”, aldus de Boer. “Hij moet de kleedkamer en het publiek voor zich winnen. Al die dingen zorgen ervoor dat hij goed gemotiveerd is en dat hij de focus heeft. Want dat zag je laatst bij het Nederlands elftal. Hij had zoiets van: dat doe ik wel even. Nee, dat doe je niet even. Als hij goed geconcentreerd is en een coach heeft die hem begeleid zodat hij de dingen doet waar hij heel goed in is, dan denk ik dat hij succesvol kan zijn.”