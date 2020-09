‘PSV bereikt akkoord met spits over contract van drie miljoen’

PSV heeft een mondeling akkoord bereikt met Eran Zahavi, zo melden media uit Israël. De 33-jarige spits kan voor twee jaar tekenen in Eindhoven, zo claimt Sport5. Zahavi, die nu nog onder contract staat bij het Chinese Guangzhou R&F van trainer Giovanni van Bronckhorst, kan bij PSV naar verluidt anderhalf miljoen euro per jaar gaan verdienen.

Zahavi zou graag willen vertrekken bij Guangzhou R&F, waar hij nog tot eind december vastligt. Het is onbekend of de Chinese club medewerking verleent aan een vroegtijdig vertrek van de spits. Volgens het Israëlische One heeft Zahavi meerdere aanbiedingen op zak en heeft hij nog geen besluit genomen over zijn toekomst.

Achter de schermen zou de entourage van de veteraan bezig zijn tot een akkoord te komen met Guangzhou R&F over een contractontbinding. Van Bronckhorst heeft in Chinese media al laten weten dat Zahavi waarschijnlijk niet meer in actie komt voor zijn ploeg. De 54-voudig international van Israël werd de voorbije weken aan meerdere clubs gelinkt, waaronder Fenerbahçe, Istanbul Basaksehir en Maccabi Tel Aviv.

Roger Schmidt, de nieuwe trainer van PSV, is volgens de berichtgeving gecharmeerd van Zahavi. De Duitse coach, eerder trainer bij Beijing Sinobo Guoan, kent de aanvaller nog van hun gezamenlijke tijd in de Chinese Super League. Zahavi staat sinds medio 2016 onder contract bij Guangzhou R&F en was eerder actief voor Maccabi Tel Aviv, Palermo, Hapoel Tel Aviv en Ramat haSharon. De teller van Zahavi bij Guangzhou R&F staat op 103 doelpunten en 31 assists in 117 wedstrijden.