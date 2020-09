PSV trots op historische transfer naar Europese grootmacht Wolfsburg

PSV-spits Joëlle Smits vervolgt haar loopbaan volgend jaar bij de Europese grootmacht VfL Wolfsburg. De Eindhovenaren melden dinsdag dat de Oranje-international de eerste vrouw wordt die voor een transfersom de stap van PSV naar een buitenlandse club maakt. “Dit is een mijlpaal voor PSV Vrouwen”, reageert manager vrouwenvoetbal Sandra Doreleijers op de clubwebsite.

“We zijn enorm trots op Joëlle en blij om te zien dat het beleid dat de club heeft ingezet zich ook naast het veld uitbetaalt”, aldus Doreleijers over de twintigjarige aanvaller, die wordt gezien als een van de grootste beloften in het Nederlandse vrouwenvoetbal. De ex-speelster van OJC Rosmalen, Brabant United en CTO Eindhoven maakte in 2019 de overstap van FC Twente Vrouwen naar PSV.

PSV is erin geslaagd om Smits nog een jaar voor de club te behouden. “Dat Joëlle de overstap naar Duitsland gaat maken, zegt veel over haar kwaliteit en potentie. VfL Wolfsburg wilde haar nu al heel graag aan de selectie toevoegen. In samenspraak met club en speelster zijn we tot een transfer per volgende zomer gekomen. Seizoen 2020/21 maakt Joëlle af in Eindhoven”, vertelt Doreleijers.

Het is onbekend welk bedrag Wolfsburg betaalt voor Smits, die voor drie jaar tekent in Duitsland. PSV spreekt van ‘één van de grootste in de historie van de Vrouwen Eredivisie’. “Dat maakt ons trots en ligt in lijn met het ingezette beleid van PSV en het vrouwenvoetbal in algemene zin”, aldus Doreleijers. “Dit is, net als de terugkeer van enkele internationals, de CAO voor contractspeelsters en live-uitzendingen van competitiewedstrijden een ijkpunt voor onze sport.”

Wolfsburg is al jarenlang een van de grootste clubs in het vrouwenvoetbal. Onlangs werd de Champions League-finale verloren van Olympique Lyon. “Ik ben trots dat een club van dit kaliber zoveel vertrouwen in mij heeft”, reageert Smits. “Het past bij mijn persoon om deze duidelijkheid nu al te kunnen geven. Natuurlijk kijk ik uit naar de overstap, maar tegelijkertijd is mijn focus volledig bij PSV Vrouwen. Ik wil de club met een aantal mooie prestaties achterlaten voor ik naar VfL Wolfsburg vertrek.”