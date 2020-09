‘Spel rond Bale barst los: Man United geen favoriet in transferstrijd’

Tottenham Hotspur maakt de beste kans om Gareth Bale op huurbasis over te nemen, zo meldt ESPN. The Times en Cadena Ser meldden eerder op de dinsdag dat de aanvaller van gedachte is veranderd en wil vertrekken bij Real Madrid. Manchester United leek goede papieren te hebben om de Welshman te strikken, maar volgens ESPN is Tottenham favoriet.

De vleugelspeler liet eerder naar verluidt weten dat hij zijn contract graag uitdient en zodoende zijn miljoenensalaris in Madrid wil behouden, maar nu zou Bale openstaan voor een nieuw avontuur. United ziet Bale echter als tweede optie na Jadon Sancho. Borussia Dortmund verlangt een torenhoge transfersom van circa 110 miljoen euro voor de jonge aanvaller, waardoor the Red Devils mogelijk uitkomen bij Bale.

Volgens ESPN leidt Tottenham echter de race inzake de krabbel van Bale. Manager José Mourinho wil graag nog wat aanvallers bij de selectie halen en naast spits Bas Dost, die als mogelijke back-up van Harry Kane en Heung-Min Son wordt gezien, staat ook Bale op het lijstje. De 31-jarige aanvaller staat open voor een terugkeer bij de club waar hij tussen 2007 en 2013 actief was. Bale wil namelijk veel speeltijd komend seizoen in aanloop naar het EK volgend jaar.

Het nettosalaris van Bale van vijftien miljoen euro kan nog een flink obstakel vormen voor zowel Tottenham als United. Volgens ESPN ziet de aanvaller een verhuur van een jaar zitten. De hurende club moet wel een deel van het salaris van Bale overnemen bij een transfer. De routinier ligt nog twee seizoenen vast bij de Koninklijke.