AD: Gyrano Kerk koerst af op vertrek bij FC Utrecht

FC Utrecht lijkt Gyrano Kerk deze transferperiode kwijt te gaan raken. Volgens het Algemeen Dagblad heeft de 24-jarige aanvaller veel opties in de grootste competities van Europa en ziet hij een overstap zelf ook zitten. Het Italiaanse Hellas Verona is een belangrijke kandidaat om Kerk over te nemen, maar Utrecht wil hem niet zomaar laten gaan en houdt vast aan een hoge vraagprijs.

Hellas Verona heeft zich anderhalve week geleden gemeld bij FC Utrecht. Kerk ziet een transfer naar de Serie A wel zitten en won al informatie in over zijn potentiële werkgever. Er azen echter meerdere clubs op zijn diensten. De aanvaller staat in de belangstelling van clubs uit Duitsland, Engeland, Italië en Spanje. Kerk wil echter geen overhaaste beslissing nemen en zou het ook geen ramp vinden om nog een seizoen bij zijn huidige club te blijven. Bovendien heeft hij nog ruimschoots de tijd, daar de transfermarkt pas op 6 oktober sluit.

FC Utrecht heeft aangegeven dat het Kerk graag wil behouden. De club zal zich echter wel constructief opstellen, al wil het een serieus bedrag ontvangen voor de aanvaller. Volgens de krant heeft de clubleiding de marktwaarde van Kerk, vorig Eredivisie-seizoen goed voor 10 doelpunten en 6 assists in 24 wedstrijden, ingeschat op minimaal tien miljoen euro. Pas bij het juiste bod zal de club hem dan ook laten gaan. Het contract van Kerk in Utrecht loopt door tot aan de zomer van 2023.