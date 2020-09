Is Depay en Wijnaldum naar Barcelona halen verstandig?

Barcelona lijkt op het punt te staan Memphis Depay binnen te halen en ook de naam van Georginio Wijnaldum zingt nog altijd rond in Camp Nou. Boudewijn Zenden speelde tijdens zijn actieve carrière voor de Catalanen en ook voor andere grootmachten als Chelsea en Liverpool. In dit exclusieve interview met Voetbalzone laat Zenden in gesprek met verslaggever Justus Dingemanse onder meer zijn licht schijnen over Barcelona, Memphis, Wijnaldum, Lionel Messi en Ronald Koeman.

