Messi troeft Ronaldo af op Forbes-lijst en doorbreekt magische grens

Lionel Messi is de bestbetaalde voetballer ter wereld van het afgelopen jaar. De Argentijn van Barcelona staat bovenaan de lijst van het Amerikaanse zakenblad Forbes en laat Cristiano Ronaldo, de nummer twee, achter zich. De twee wereldsterren hebben een grote voorsprong op de rest, al hebben de overigen in de top tien weinig reden tot klagen. In de lijst van de tien bestbetaalde voetballers is geen enkele Nederlander terug te vinden.

Messi kon als enige voetballer ter wereld in 2020 een bedrag van boven de honderd miljoen euro aan salarissen, bonussen en beloningen uit commerciële activiteiten bijschrijven. De Barcelona-captain heeft volgens Forbes in een jaar tijd liefst 126 miljoen dollar verdiend, omgerekend iets meer dan 106 miljoen euro. Het gespecialiseerde zakenblad meldt bovendien dat Messi een mijlpaal heeft bereikt. Hij behoort sinds kort tot een zeer select gezelschap sporters dat tijdens hun actieve carrière meer dan een miljard dollar bij elkaar heeft verzameld. Tiger Woods (golf), Floyd Mayweather (boksen) en Juventus-aanvaller Ronaldo gingen hem reeds voor.

Ronaldo is deze keer afgetroefd door Messi. De Portugese aanvaller ontving aan salarissen, bonussen en andere inkomsten 98 miljoen euro. Neymar is de nummer drie op de lijst. De Braziliaan van Paris Saint-Germain, die onlangs na een jarenlange samenwerking afscheid nam van Nike en een lucratieve deal tekende bij Puma, speelde 81 miljoen euro bij elkaar. Zijn Franse ploeggenoot Kylian Mbappé is met een veel lager bedrag (35 miljoen euro) de nummer vier op de lijst. Forbes meldt dat alle bedragen bruto zijn en dat de lijst tot stand is gekomen uit gesprekken met clubs, zaakwaarnemers, voetbalexperts en commerciële partijen.

Top tien bestbetaalde voetballers volgens Forbes:

1. Lionel Messi (Barcelona): 106 miljoen euro

2. Cristiano Ronaldo (Juventus): 98 miljoen euro

3. Neymar (Paris Saint-Germain): 81 miljoen euro

4. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain): 35 miljoen euro

5. Mohamed Salah (Liverpool): 31 miljoen euro

6. Paul Pogba (Manchester United): 29 miljoen euro

7. Antoine Griezmann (Barcelona): 28 miljoen euro

8. Gareth Bale (Real Madrid): 24 miljoen euro

9. Robert Lewandowski (Bayern München): 23 miljoen euro

10. David de Gea (Manchester United): 22 miljoen euro