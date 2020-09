Perez countert Driessen: ‘Weet zeker dat hij een goede versterking voor Ajax is’

Ajax raakte deze zomer Hakim Ziyech, Donny van de Beek en Joël Veltman kwijt. Daar tegenover stond de komst van Antony en Mohammed Kudus, maar Willem Vissers vraagt zich in Voetbalpraat van FOX Sports af of de Amsterdammers daarmee de juiste zaken hebben gedaan. Kenneth Perez is tegelijkertijd van mening dat Fredrik Midtsjö van AZ een absolute versterking is voor Ajax.

“Of je al kunt verwachten dat spelers als Antony en Kudus al in grote wedstrijden het verschil gaan maken... Dat waag ik te betwijfelen”, begint Vissers, journalist van de Volkskrant, als Ajax ter sprake komt. “Het heeft bij Neres ook een tijdje geduurd. De dragende spelers zijn bijna allemaal vertrokken. De mensen die de ziel van Ajax vormden in de afgelopen jaren - Ziyech, Van de Beek, De Ligt, De Jong, Schöne, Veltman - zijn allemaal weg.”

“Als ik Ajax was, had ik tegen AZ gezegd: ‘Wij willen Stengs’. En ik had tegen PSV gezegd: ‘Wij willen Malen’. Ik zeg maar even Stengs”, gaat Vissers verder. “Je kan niet zomaar wat zeggen. Antony speelt op dezelfde positie”, zo haakt Perez in op diens relaas. Vissers stelt dat het erom gaat dat ‘in Nederland niet gebeurt wat Bayern München doet’, waarmee hij wijst op het feit dat der Rekordmeister de afgelopen jaren geregeld spelers weghaalde bij concurrenten uit de Bundesliga.

“Ik zou zeggen: Midstjö zou misschien een versterking kunnen zijn”, zo is Perez van mening. Hij vindt geen bijval van de eveneens aanwezige Valentijn Driessen. “Midstjö? Een versterking? Voor Ajax? Natuurlijk niet”, vraagt de journalist van De Telegraaf zich lachend af. “Oh, je vindt van niet? Ik weet zeker dat hij een goede versterking voor Ajax zou zijn”, countert Perez. De 27-jarige Midstjö speelt sinds 2017 in dienst van AZ, dat hem drie jaar geleden voor ruim twee miljoen euro overnam van het Noorse Rosenborg BK.