Neymar: ‘Die gozer was een dwaas, maar ik gedroeg me ook als een dwaas’

De tumultueuze wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Olympique Marseille (0-1) suddert nog na in Frankrijk. Na afloop van het duel, waarin maar liefst vijf rode kaarten werden uitgedeeld, wordt er voornamelijk gesproken over de vermeende racistische uitlatingen van Álvaro González aan het adres van Neymar. De Braziliaanse aanvaller gaat in een statement op Instagram uitgebreid in op de gebeurtenissen tijdens le Classique.

González ontkende op Twitter Neymar racistisch te hebben bejegend, hetgeen hem op een ziedende reactie van de Braziliaanse aanvaller kwam te staan. “Je bent geen man als je je fout niet toegeeft. Verliezen hoort bij de sport, maar beledigen of racistische uitlatingen in ons leven brengen, absoluut niet. IK RESPECTEER JE NIET! JE HEBT GEEN KARAKTER! Kom ervoor uit wat je hebt gezegd, hond. Wees een MAN! RACIST!”, liet Neymar weten. Op Instagram komt de aanvaller nu met een uitgebreide en meer genuanceerde reactie.

Neymar Jr. blijft er na afloop bij dat hij racistisch werd bejegend. André Villas-Boas van tegenstander Olympique Marseille: 'Ik weet niet of het klopt, maar racisme is onacceptabel.' Geplaatst door voetbalzone op Zondag 13 september 2020

“Ik kwam in opstand en werd gestraft omdat ik iemand wilde slaan die mij beledigde. Ik dacht dat ik dit niet kon laten gaan zonder wat te doen, omdat de verantwoordelijken ook niks deden. Ze hadden het niet door of negeerden wat er gebeurde. Tijdens de wedstrijd wilde ik antwoorden zoals ik altijd doe: door te voetballen. De feiten laten zien dat dit niet gelukt is, ik kwam in opstand. In onze sport horen agressie, beledigingen en scheldwoorden erbij. Je kan geen toenadering zoeken”, schrijft Neymar.

“Ik begrijp deze gozer gedeeltelijk, het hoort allemaal bij het spel. Maar racisme en intolerantie zijn onacceptabel”, verwijst Neymar naar González. “Ik ben gekleurd, de zoon van een gekleurde vader, de kleinzoon en achterkleinzoon van gekleurde mensen. Daar ben ik trots op en ik zie mezelf niet anders dan anderen. Ik wilde dat de arbitrage zich onpartijdig zou opstellen en zou begrijpen dat er voor zulke dingen geen plaats meer is.”

“Als ik terugkijk en zie wat erg gebeurd is, voel ik me treurig over het gevoel van haat dat we kunnen uitlokken als iets knapt in the heat of the moment. Had ik het moeten negeren? Dat weet ik niet. Met een cool head zeg ik van wel. Maar op dat moment vroegen mijn ploeggenoten en ik de arbitrage om hulp en we werden genegeerd. Dat is het punt! Iedereen die betrokken is in de voetballerij moet erover nadenken. Een actie leidt tot een reactie. Ik accepteer mijn straf, omdat ik het netjes had moeten aanpakken. Aan de andere kant hoop ik dat de dader ook gestraft wordt. Racisme bestaat en we moeten het stoppen. Genoeg!”

“Die gozer was een dwaas, maar ik gedroeg me ook als een dwaas door me zo te laten meeslepen. Ik heb het voorrecht dat ik mijn hoofd omhoog kan houden”, vervolgt Neymar zijn schrijven. “Ik verloor mezelf in de wedstrijd en kwam wijsheid tekort. Het helpt niet als je racistisch bejegend wordt en dat genegeerd wordt. We zullen elkaar opnieuw ontmoeten en dan doen we het op mijn manier: door te voetballen. Blijf in vrede! Je weet wat je gezegd hebt. Ik weet wat ik gedaan heb. Meer liefde naar de wereld.”

Olympique Marseille heeft het overigens in een officieel statement opgenomen voor González. “Hij is geen racist, dat heeft hij dagelijks laten zien sinds hij bij deze club is. We zullen volledig meewerken met het onderzoek naar alle gebeurtenissen tijdens de wedstrijd en in de 24 uur daarna”, schrijft Olympique Marseille. “De controverse heeft enkele serieuze gevolgen gehad. Olympique Marseille veroordeelt de verspreiding van de telefoonnummers van Alvaro en zijn familieleden door Braziliaanse media en op social media, waardoor hij constant lastiggevallen werd met bijvoorbeeld doodsbedreigingen.”