‘Bale verandert van gedachte en kan naar de Premier League verkassen’

Gareth Bale wil toch vertrekken bij Real Madrid. Eerder meldden Spaanse media dat de 31-jarige aanvaller hoe dan ook bij de Koninklijke wil blijven, maar nu geeft zowel The Times als Cadena Ser aan dat de Welshman speeltijd verlangt komend seizoen. Manchester United kan aan de haal gaan met de routinier, mogelijk middels een huurdeal van een jaar.

Bale is niet meer gewenst bij Real, mede door de 'negatieve houding' van de aanvaller. De vleugelspeler, die nog twee jaar vastligt, liet eerder naar verluidt weten dat hij zijn contract graag uitdient en zodoende zijn miljoenensalaris in Madrid wil behouden. Nu zou Bale echter van gedachte zijn veranderd en openstaan voor een nieuw avontuur.

Gareth Bale even weg uit Madrid: 'Hier voel ik me geliefd en gewenst'

United is geïnteresseerd in Bale en de buitenspeler ziet de overstap naar the Red Devils ook wel zitten. De 83-voudig international geldt als alternatief voor Jadon Sancho, de aanvaller van Borussia Dortmund die momenteel als te duur wordt beschouwd door United. De Engelse club zal echter veel moeite moeten doen om Bale te halen, zo klinkt het.

Het salaris van Bale van vijftien miljoen euro netto kan een flink obstakel vormen voor United. Volgens bronnen nabij Bale ligt een huurtransfer naar United op dit moment niet voor de hand, maar men houdt wel alle opties open. Bale, voorheen actief bij Southampton en Tottenham Hotspur, staat tot dusver op 105 goals en 68 assists in 251 wedstrijden voor Real.