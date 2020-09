Gullit waarschuwt ‘kopie’ Van de Beek met vergelijking: ‘Hij sneeuwde onder'

Donny van de Beek verruilde Ajax onlangs voor een dienstverband bij Manchester United. Ruud Gullit schrijft in zijn column in De Telegraaf dat de 23-jarige middenvelder moet oppassen dat hij ‘geen tweede Davy Klaassen wordt’. De oud-international noemt Van de Beek qua spel een ‘jongere kopie’ van de middenvelder, die Ajax verliet voor Everton en uiteindelijk na een mislukt jaar in Engeland bij Werder Bremen terechtkwam.

“Ik ben benieuwd naar Donny van de Beek bij Manchester United en wat gelijk bij me opkwam, is dat hij moet oppassen geen tweede Davy Klaassen te worden. Van de Beek is een jongere kopie van Davy qua spel”, zo begint Gullit over Van de Beek. Everton telde in de zomer van 2017 27 miljoen euro neer voor Klaassen. “Hij koos voor Everton, maar het spel van die twee komt het meeste tot zijn recht in een offensieve ploeg en daarom zou het voor Donny bij United gemakkelijker moeten zijn dan voor Klaassen indertijd bij Everton. Die laatste sneeuwde onder.”

“United speelt een spel waarin Donny kan floreren, maar tegelijkertijd blijft hij afhankelijk van zijn medespelers als aangevers. En mag hij op zijn favoriete stek spelen? Want die wordt nu bezet door de Portugese international Bruno Fernandes. Sinds zijn komst in de winter is het gaan lopen bij Manchester United”, gaat de oud-international verder. De middenvelder maakte afgelopen zaterdag zijn officieuze debuut voor Manchester United in een ‘geheim’ oefenduel met Aston Villa. Gullit denkt dat Van de Beek er tevens aan moet wennen dat hij ‘dagelijks onder een vergrootglas’ ligt.

“Daarover kan Depay meepraten”, benadrukt Gullit. “Maar tegenwoordig ook Mason Greenwood en Marcus Rashford. Eerstgenoemde vanwege wat escapades als Engelse international op IJsland. Hij werd door bondscoach Gareth Southgate direct naar huis gestuurd en zoiets heeft toch een impact op die jongen en de hele spelersgroep. Rashford is gewoon uit vorm nadat hij als een flits aan het firmament verscheen. Jonge spelers moeten dat allemaal een plaats geven en zo zal Van de Beek ook heus weleens iets meemaken.”