Feyenoord belt met Tonny Vilhena en haalt ‘werkbeest’

Feyenoord heeft de huurdeal van Uros Spajic afgerond, zo meldt het Algemeen Dagblad. De 27-jarige verdediger komt over van FK Krasnodar, nadat de Rotterdamse club op TransferRoom, een 'datingsite' voor clubs, een bericht plaatste met het verzoek om een rechtsbenige centrumverdediger. Ook heeft Feyenoord gebeld met Tonny Vilhena, claimt de krant.

Vilhena speelde jarenlang in het shirt van Feyenoord en maakte vorig jaar zomer de overstap naar FK Krasnodar. De Rotterdamse club belde met de middenvelder om te informeren naar de kwaliteiten van Spajic, aldus het Algemeen Dagblad. Inmiddels is de medische keuring achter de rug, waardoor het wachten is op de bevestiging van Feyenoord. Volgens de krant heeft Spajic qua profiel veel weg van Eric Botteghin, waardoor er een interessante concurrentiestrijd lonkt.

Bram Nuytinck, die in het seizoen 2016/17 samenwerkte met de Serviër in de verdediging van Anderlecht, is in gesprek met Voetbal International lovend over zijn ex-collega. Nuytinck verwacht dat Spajic goed bij Feyenoord zal passen. "Hard werken, nooit zeuren en ook nog eens een aardige gozer. Hij kwam over van Toulouse en heeft even moeten wachten voordat hij zijn kans kreeg. Maar eenmaal in de ploeg deed hij het uitstekend en veroverde hij echt zijn basisplaats."

"Ook nadat ik weg was heeft hij het nog een seizoen uitstekend gedaan, voordat hij naar FK Krasnodar vertrok", vervolgt Nuytinck. "In het veld, heeft Uros schijt aan alles, maar wel op een goede manier. Hij is bikkelhard, want hij wil ten koste van alles winnen. En daarvoor heeft hij dan ook alles over." Nuytinck omschrijft Spajic als een werkbeest die hard traint en nooit verzaakt. "Dat zie je dan terug in zijn spel. Daarom ben ik wel benieuwd hoe dat in Nederland zal gaan, want ik ken de competitie natuurlijk. Dan denk ik dat er weinig verdedigers zullen zijn zoals hij, iemand die volle bak de duels aangaat."