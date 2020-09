‘Koeman houdt opnieuw erg laag bedrag over aan tweede uitgaande transfer’

Arturo Vidal staat op het punt om Barcelona achter zich te laten. RAC1 meldt dat de 33-jarige middenvelder, de Catalanen én Internazionale een akkoord hebben bereikt over een transfer. I Nerazzurri leggen uiteindelijk slechts 500.000 euro op tafel voor de Chileens international, die ook nog een deel van het salaris dat Barcelona hem nog verschuldigd is mee krijgt.

De Catalaanse zender meldde eerder al dat Vidal en Barcelona een akkoord naderde over het ontbinden van zijn tot medio 2021 lopende contract, waardoor een medische keuring bij Internazionale aanstaande was. Nu heeft de Italiaanse topclub echter toch de verbintenis van de middenvelder bij Barcelona afgekocht, al is dat voor een uitermate laag bedrag. Volgens RAC1 kunnen de Catalanen een bedrag van 500.000 euro tegemoet zien voor de ervaren middenvelder.

Barcelona moet Vidal tegelijkertijd nog een deel van zijn salaris meegeven. Er wordt gesuggereerd dat hij binnen 48 uur de medische keuring moet doorlopen bij Internazionale, waar de Chileen herenigd wordt met trainer Antonio Conte. De Italiaanse oefenmeester werkte eerder met Vidal samen bij Juventus, waar hij tussen 2011 en 2015 speelde. Via Bayern München kwam de middenvelder vervolgens bij Barcelona terecht, nadat er twee jaar geleden nog achttien miljoen euro werd betaald.

De 115-voudig Chileens international is voorlopig het tweede slachtoffer van de renovatie die ingezet is door de nieuwe trainer Ronald Koeman. Eerder vertrok Ivan Rakitic al voor anderhalf miljoen euro naar Sevilla, terwijl ook onder meer Luis Suárez en Nélson Semedo op de nominatie staan om het Camp Nou te verlaten. Daar tegenover staat in ieder geval de komst van Memphis Depay, die volgens De Telegraaf voor dertig miljoen euro de overstap van Olympique Lyon naar Barcelona gaat maken.