‘Topkandidaat Bas Dost kan droomtransfer naar Londen maken’

Bas Dost kan een toptransfer naar Tottenham Hotspur maken, zo claimt de Daily Mail. De 31-jarige spits van Eintracht Frankfurt staat naar verluidt hoog op het lijstje van manager José Mourinho, die de Nederlander als back-up ziet voor Harry Kane en Heung-Min Son. De Bundesliga-club verlangt ongeveer zes miljoen euro voor Dost.

Volgens de Daily Mail bereidt Tottenham momenteel een bod voor op de achttienvoudig Oranje-international. Mourinho hekelt volgens de berichtgeving de luie houding van veel spelers binnen de selectie en zou in Dost een welkome versterking zien. De aanvaller wordt door de Portugees gezien als een hardwerkende targetman die de ploeg een nieuwe impuls kan geven.

Mourinho heeft meerdere keren aangegeven dat hij graag nog een spits wil toevoegen aan zijn selectie. Na de 0-1 nederlaag tegen Everton afgelopen zondag is Mourinho tot de conclusie gekomen dat een nieuwe optie in de spits absolute noodzaak is voor de club. Dost, die nog twee jaar vastligt bij Eintracht Frankfurt, geldt als de belangrijkste kandidaat om Tottenham te versterken. De afgelopen tijd wordt de aanvaller ook gelinkt aan Club Brugge.

De routinier was twee jaar geleden ook al in beeld bij Tottenham, maar destijds kwam het niet tot een deal. Dost speelt sinds vorig jaar zomer bij Eintracht Frankfurt. Tot op heden staat de aanvaller op 11 doelpunten en 3 assists in 31 wedstrijden voor de Duitse club. Dost was eerder actief bij FC Emmen, Heracles Almelo, sc Heerenveen, VfL Wolfsburg en Sporting Portugal.