De Telegraaf meldt deal: Memphis Depay naar Barcelona

Memphis Depay gaat Olympique Lyon verlaten voor Barcelona. Volgens De Telegraaf maakt de 26-jarige Oranje-international voor dertig miljoen euro de overstap, een bedrag dat middels bonussen met nog eens twee miljoen euro kan oplopen. De krant meldt dat Barça direct 25 miljoen euro betaalt en 5 miljoen euro na dit seizoen. Barcelona zou de deal later deze week willen bevestigen, om Depay vervolgens te presenteren in het Camp Nou.

Niet lang na de aanstelling van Ronald Koeman als trainer van Barcelona werd Depay gelinkt aan een transfer naar Catalonië. De ex-PSV’er stond op de nominatie om te vertrekken bij Lyon, waar zijn contract volgend jaar afloopt. Depay maakte er geen geheim van dat hij graag de volgende stap in zijn carrière wilde maken. Volgens diverse media had Depay al een persoonlijk akkoord met Barcelona. Nu ook de clubs eruit lijken te zijn is het een kwestie van tijd voordat de aanvaller gepresenteerd wordt. De Telegraaf schrijft dat Depay de nieuwe partner van Lionel Messi in de spits bij Barcelona wordt.

Koeman zocht een nieuwe spits nadat hij aan Luis Suárez vertelde dat hij mag uitkijken naar een nieuwe club. Lange tijd leek het erop dat Lautaro Martínez de nieuwe aanvalspartner van Messi zou gaan worden. Maandag bracht zijn zaakwaarnemer echter naar buiten dat de Argentijn niet vertrekt bij Internazionale. Geruchten over een overstap naar Barcelona of Real Madrid verwees hij naar het rijk der fabelen.

Behalve Depay werd ook Georginio Wijnaldum nadrukkelijk in verband gebracht met Barcelona. Tijdens een persconferentie bij het Nederlandse elftal wilde de Liverpool-middenvelder de interesse niet bevestigen en gaf hij aan dat het slechts geruchten waren. Met een contract tot medio 2021 in Engeland leek ook hij een interessante optie voor Barça, maar naar verluidt is een deal niet meer in zicht. De verwachting is inmiddels dat Wijnaldum bij Liverpool blijft en daar een nieuw contract tekent.

Depay krijgt in Spanje te maken met stevige concurrentie. Wanneer Suárez daadwerkelijk vertrekt krijgt houdt Koeman nog genoeg opties over in de voorhoede. Zo beschikt de trainer over onder meer Antoine Griezmann, Ansu Fati, Martin Braithwaite, Ousmane Dembélé, Trincão en Messi. Depay treft met Frenkie de Jong een andere Nederlander in de selectie van Barcelona, terwijl jeugdinternational Ludovit Reis voor Barcelona B speelt.