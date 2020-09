Veronica Inside steekt opnieuw loftrompet: ‘Vijf keer zo goed als Marin’

De analisten van Veronica Inside waren niet te spreken over het niveau van de eerste speelronde in de Eredivisie. Toch zagen René van der Gijp en Johan Derksen enkele lichtpuntjes op de Nederlandse velden, onder wie Joey Veerman van sc Heerenveen. Volgens de analisten zou de 21-jarige middenvelder ook meekunnen bij AZ, Ajax of Feyenoord.

Veerman blonk zaterdagavond in de openingswedstrijd van de Eredivisie uit tegen Willem II (2-0 winst). De voormalig middenvelder van FC Volendam strooide met steekpasses, en was met een hoekschop verantwoordelijk voor de assist op Pawel Bochniewicz bij de 2-0. "Ik vind Joey Veerman zó'n goede voetballer, dat ik het onbegrijpelijk vind dat AZ die jongen niet genomen heeft", stelt Johan Derksen, die van presentator Wilfred Genee te horen krijgt dat Veerman vijf miljoen euro moet kosten.

Derksen voegt toe dat ook Feyenoord Veerman vorig jaar had kunnen halen, toen hij nog bij Volendam onder contract stond. "Dan haalt Feyenoord dat jochie, die trage jongen die naar Engeland geweest is, die nu altijd bij AZ wissel is (Jordy Clasie, red.)... Die haal je dan, terwijl Veerman een deur verder woont. Zelfs Ajax... Voor vijf miljoen euro vind ik het risicoloos."

Ook René van der Gijp is onder de indruk. "Het ziet er bij hem ongelofelijk makkelijk uit", zegt de oud-rechtsbuiten. "En hij heeft geen balverlies. En hoeveel klasse zou hij beter zijn dan Razvan Marin? Hoeveel hebben ze daar voor betaald?", vraagt Van der Gijp zich af, die vervolgens van Derksen te horen krijgt dat Veerman 'vijf keer zo goed is als Marin'. Marin werd vorig jaar door Ajax voor 12,5 miljoen euro overgenomen van Standard Luik en is inmiddels verhuurd aan Cagliari.

Het is overigens niet voor het eerst dat Derksen de loftrompet steekt voor Veerman. Ook in februari stelde de analist al dat de middenvelder van Heerenveen 'zo zou meedraaien bij Ajax'. "Hij is eigenlijk een Ajacied. Hij legt de ballen panklaar neer, doet altijd iets goeds. Er zit altijd een gedachte achter. Ik denk dat Veerman bij Ajax zomaar meedraait", zei Derksen toen.